Juliana Didone relembra violência obstétrica: 'Circo de terror'

A atriz Juliana Didone, que é mãe de Liz, de seis anos, relembrou o momento do parto da filha e revelou que sofreu violência obstétrica

A atriz Juliana Didone relembrou o momento do parto da filha e revelou que sofreu violência obstétrica. A artista é mãe de Liz, de seis anos, fruto do relacionamento com Flávio Rossi.

Em uma coluna publicada na Veja, Juliana contou em detalhes como tudo aconteceu. Ela contou que inicialmente pretendia fazer cesárea, mas se interessou bastante pelo parto normal. "Engravidei aos 32 anos. Foi um período de descobertas, troca de informações e muito amor, mas também de questões práticas, como o parto. De três irmãs, fui a única a nascer pelo processo normal, com auxílio de fórceps, procedimento invasivo para a época. Por isso, inicialmente, pensei em cesárea. No entanto, depois de pesquisar muito, acabei me interessando pelo parto natural e humanizado. Procurei uma especialista que defendia o 'nascer com amor', exatamente o que desejava. Fizemos o curso preparatório, contratei uma doula e uma enfermeira", começou ela.

Em seguida, ela relembrou os primeiros momentos de quando entrou em trabalho de parto. "Era madrugada quando comecei a sentir contrações e entrei em trabalho de parto. A doula só chegou pela manhã, e a enfermeira, ao verificar minha baixa dilatação, simplesmente foi embora. Permaneci naquele estado, com dores intensas, assustada e sem compreender o processo. E a médica não aparecia. Na manhã seguinte, liguei para minha ginecologista pedindo para ir ao hospital, pois decidira pela cesárea. A equipe pedia calma, mas eu já estava exausta, ansiosa, sem dormir, sem forças. No hospital, aplicaram anestesia local para amenizar a dor, que durou do meio-dia às 21h. A equipe estava cansada, com uma pessoa dormindo no sofá. A situação estava fora de controle".

Juliana seguiu seu relato. "Cheguei a sete centímetros de dilatação, mas a bolsa não rompia. Já estávamos na segunda madrugada quando a médica decidiu usar o kiwi (extrator obstétrico a vácuo). Puseram um funk para animar o ambiente e, para retirar minha filha, ela aplicou uma força descomunal no instrumento, com os pés apoiados entre duas camas e mais duas pessoas auxiliando. Dizia: 'É um crossfit', enquanto eu estava à mercê delas, manipulada de forma abusiva".

A famosa revelou que não foi respeitada no momento mais especial da sua vida e que sua filha demonstrou sinais de sofrimento. "Novamente pedi cesárea, e uma delas respondeu: 'Você vai desistir?'. Senti-me ainda mais desrespeitada, até que o kiwi saiu com um pedaço de cabelo e sangue da minha filha. Entrei em pânico, confusa mentalmente, impotente e violentada naquela situação. Culpei-me por não ter feito a melhor escolha para a Liz, que já mostrava sinais de sofrimento, e por ter confiado naquela médica, que se tornava cada vez mais inflexível, forçando o aparelho mesmo com a sala repleta de sangue e a equipe exausta. Nesse momento, retiraram Flávio (meu companheiro na época) da sala, aumentando minha angústia. Por volta das 2h, consegui atender minha mãe, que não parava de ligar. Contei que meu parto gentil havia se transformado em um circo de terror. Ela foi enfática: 'Você vai para a cesárea agora'".

Juliana ainda contou que a bebê nasceu com ferimentos na cabeça devido à atitude da médica. "Suas palavras me ajudaram a sair daquela confusão mental e exigir a cesárea. Veio outra médica, que disse: 'Vamos para a cesárea'. Liz nasceu em 22 de abril de 2018 e ficou menos de um minuto comigo. Apenas quando retornou, viva e adormecida, consegui descansar um pouco daquela provação de 36 horas. Ela estava com ferimentos na cabeça, e eu me sentia culpada, temendo possíveis sequelas causadas por esse parto humanizado forçado. Nos primeiros dez dias, levei a bebê a quatro pediatras diferentes. Precisava ouvir daqueles profissionais que ela não teria sequela. Passei por um longo período de negação, mas consegui superar com o apoio da minha família e com terapia. Não utilizei medicamentos; minha cura veio através da fala".

Para concluir, Juliana afirmou que nunca mais se permitirá passar por uma situação dessas. "Hoje, sou grata por minha filha ser saudável e por conseguir tocar minha vida, transformando o sofrimento em aprendizado. Tive que organizar meus sentimentos e entender que preciso me ouvir. Ser mãe da Liz é a melhor coisa que poderia ter me acontecido, mas nunca mais passarei por tal violência. Percebi a importância de valorizar nossas qualidades femininas — intuição, emoções e convicções. Hoje compreendo que é assim que deve ser", finalizou.

Registros raros

A atriz Juliana Didone, a eterna Letícia da novela Malhação exibida pela TV Globo em 2004, compartilhou uma série de registros raros ao lado da família por meio de seu perfil no Instagram. Nas imagens, a artista aparece curtindo as férias e exibiu momentos da intimidade ao lado da filha, Liz, de seis anos, e da sobrinha.

"Nascem momentos que ficam para sempre", escreveu na legenda da publicação. Elas ficaram hospedadas em hotel em Campos do Jordão, em São Paulo.

Liz é fruto do casamento da atriz com o empresário Flávio Rossi, com quem ela foi casada até 2019.

Leia também: Juliana Didone e Guilherme Berenguer vão trabalhar juntos após 20 anos