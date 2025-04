Meghan Markle relembra fotos raras de sua infância nas redes sociais

Em suas redes sociais, Meghan Markle relembrou algumas fotos raras de sua infância e revelou que já era uma empreendedora desde cedo

Em suas redes sociais, Meghan Markle sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 8, a Duquesa de Sussex relembrou algumas fotos raras de sua infância e contou que já era empreendedora desde cedo.

Nas imagens, a famosa aparece vendendo biscoitos. "Ser empreendedor pode começar desde cedo. (A propósito, todos esses anos depois e ainda estou vendendo biscoitos). Fique ligado para o episódio de estreia de Confissões de uma Fundadora, com minha querida amiga, agora disponível para streaming em qualquer plataforma de podcast", escreveu ela na legenda da publicação.

Diagnóstico grave

Esposa do príncipe Harry, a duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao revelar um diagnóstico que recebeu após o nascimento dos filhos: a pré-eclâmpsia pós-parto. Os filhos dela já estão grandes e só agora ela revelou o que sofreu na época em que deu à luz uma das crianças, mas não especificou o ano em que tudo aconteceu. Meghan desabafou ao contar que correu risco e teve uma experiência assustadora.

O assunto surgiu durante a participação dela no podcast Confessions of a Female Founder. Lá, ela contou que teve pré-eclâmpsia pós-parto, que é um diagnóstico raro e grave, que pode acontecer em até seis semanas após o nascimento do bebê e é caracterizado pela pressão alta e excesso de proteína na urina no pós-parto. Na conversa, Meghan disse que ela e a outra convidada, Wolfe Herd, sofreram com o problema de saúde que é potencialmente fatal caso não tratado a tempo.

“Nós duas tivemos experiências muito parecidas - embora não nos conhecêssemos na época - com o pós-parto. Ambas tivemos pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia pós-parto”, disse ela, que ainda desabafou: “É tão estranho e assustador. E você ainda está tentando fazer malabarismos com todas essas coisas, e o mundo não sabe o que está acontecendo silenciosamente. Essas coisas são grandes sustos médicos”.

Então, a outra convidada concordou com Meghan e disse: “É vida ou morte, de verdade”.

Meghan Markle é mãe de Archie, de cinco anos, e de Lilibet, de três anos, frutos do casamento com príncipe Harry. Hoje em dia, eles vivem na Califórnia, Estados Unidos, após se afastarem da família real britânica.

