Famosos mandam recados após Leo Dias ir parar na UTI

Celebridades demonstram apoio após o jornalista Leo Dias revelar que está na UTI de um hospital desde o início do mês. Entenda o que aconteceu com ele

O jornalista Leo Dias, que é apresentador do Fofocalizando, do SBT, surpreendeu ao contar que está internado em um hospital desde o dia 3 de abril. Ele foi diagnosticado com pneumonia e está na UTI para ficar em observação médica, mas deve receber alta nas próximas 48 horas. Com isso, os amigos famosos dele deixaram mensagens de apoio nas redes sociais.

Nos comentários dos posts de Leo Dias sobre sua saúde, as celebridades deixaram recados carinhosos para apoiá-lo neste momento de cuidado com a saúde. Confira:

Belo disse: "Já dei tudo certo. Glória a DEUS". Gabi Martins afirmou: "Fique bem meu amor vai dar tudo certo. Estamos em oração!". Astrid Fontenelle comentou: "Melhoras!!!".

Gracyanne Barbosa escreveu: "Deus está curando". Fabiana Karla comentou: "Vai ficar tudo bem, melhoras". Nicole Bahls disse: "Logo logo vai estar de volta, Deus proteja e lhe dê forças". Roberta Miranda disse: "Léo você saíra desta".

Ao falar sobre o seu quadro de saúde, Leo Dias disse: "Continuo internado aqui no Hospital São Luiz. Meu estado está melhorando. Eu estou me recuperando aos poucos. Acredito que semana que vem eu já esteja de volta ao trabalho. Estou aqui, principalmente, para agradecer as mensagens de vocês, meu telefone não para, e as orações de quem torce por mim”, afirmou ele.

Leia o boletim médico completo:

"O paciente Leonardo Antônio Lima Dias, conhecido como Le Dias, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz Rede D’Or– Unidade Itaim em 03 de abril de 2025, com diagnóstico de pneumonia. Desde a admissão, o paciente vem evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, afebril, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação. Neste momento, encontra-se sob acompanhamento clínico e antibioticoterapia. A equipe médica trabalha com a perspectiva de alta hospitalar nas próximas 48 horas, a depender da manutenção da evolução clínica satisfatória", informaram.

