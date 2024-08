Eliana revela que tinha vergonha de parte do seu corpo

No programa Saia Justa, do GNT, Eliana revela qual parte do seu corpo se destacava e fazia com que ela sentisse vergonha

A apresentadora Eliana surpreendeu ao contar que sentia vergonha de uma parte do seu corpo. Em uma declaração no programa Saia Justa, do GNT, ela contou que tinha receio de deixar a testa à mostra, mas superou esse medo.

"Sempre falavam da minha testa grande e eu morria de vergonha. Podem ver, usei por muito tempo franjinha. Hoje em dia não estou nem aí, é sinal de inteligência. O mesmo acontecia com minha risada. Aprendi a tirar sarro dela também. Não me importo com os memes que surgem", disse ela.

Além disso, Eliana ainda relembrou um momento de ousadia em sua carreira. Ela contou sobre quando pediu emprego para Silvio Santos. "Lembro que com três meses, o Silvio tirou meu programa do ar, no SBT. Fiquei escondida esperando ele passar para pedir uma oportunidade. Tinha uns 16, 17 anos. Falei: 'Faço o que for, mas quero trabalhar'. Foi a minha maior ousadia por desespero. Mas se não fosse isso, não estaria aqui", contou.

Eliana celebra ida para a Globo

A apresentadora Eliana oficializou sua ida para a Globo com sua primeira aparição na emissora carioca após a assinatura do contrato na última semana. No dia 30 de junho, ela surgiu em uma entrevista no Fantástico e falou sobre sua transição de emissoras. Na semana passada, ela se despediu do SBT depois de 15 anos de trabalho e logo assinou com a Globo.

"Cada vivência, tudo o que eu experimentei, tanto falando com o público infantil, depois passando pelo público família, e chegando por aqui… A transição de emissora, da minha parte, eu precisei de muita coragem para fazer. Não é que as coisas não estavam fluindo, estavam muito bem, eu precisava desse movimento. Quando eu fiz 50 anos, eu saquei que alguma coisa estava diferente. Alguma chavinha virou. É um ano muito diferente na minha vida”, disse ela.

Eliana ainda contou quais vão ser os seus primeiros projetos no Grupo Globo. Ela é a nova apresentadora do programa Saia Justa, que voltará ao ar no GNT com um novo time de estrelas: Eliana, Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil. Além disso, ela vai comandar o programa The Masked Singer Brasil e também o Vem Que Tem, que é anual. "Vou fazer dois projetos completamente diferentes. Primeiro é o Saia Justa, que tem 20 anos e fala tanto com a mulher, e depois a diversão e a alegria do programa familiar, o The Masked Singer. Tem o carinho dos meus filhos que amam esse formato, pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida que é a Ivete e muito legal, é astral. Muitos imaginavam será que ela vai demorar para voltar para a TV aberta? Não! É logo mais, estou muito feliz", afirmou.

"É curioso porque vou estrear na rede Globo em agosto, e agosto é um mês de eternas na minha vida profissional. Agosto foi quando eu fui mãe pela primeira vez do Arthur. É um mês de muitos acontecimentos na minha vida", afirmou ela.