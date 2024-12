Vidente famosa faz previsões sobre o futuro de Meghan Markle em 2025

Após rumores de separação com o príncipe Harry, vidente famosa faz previsões sobre o ano de 2025 da ex-duquesa Meghan Markle

A ex-atriz e duquesaMeghan Markle vem enfrentando uma série de rumores quando o assunto é a sua vida conjugal. Curiosos para respostas, o jornal britânico Express e a famosa vidente Sunaree Ko – especialista em tarô e astrologia – revelaram o que o futuro guarda para a duquesa de acordo com os astros.

Segundo a sensitiva, a antiga estrela de ‘Suits’ que se envolveu recentemente em um recente desentendimento com Victoria Beckham, estará pronta para ‘consertar’ a dinâmica familiar da realeza no novo ano. Até mesmo Kate Middleton estaria disposta a fazer as pazes com o cunhado que abdicou de seus deveres reais.

De acordo com Sunaree, a esposa de Harry"terá um ano transformador e de autoanálise pela frente", disse. Ao fazer a tiragem de cartas para a famosa, a vidente ainda complementou que viu em destaque temas relacionados a cuidado e conexão:

"O Dez de Copas significa que Meghan colocará o bem-estar emocional de sua família em primeiro lugar", frisou. Ela completou: "Seja criando uma vida familiar mais sólida para Harry e as crianças ou se afastando dos holofotes da mídia, seu foco estará na união", relatou Sunaree Ko.

Ainda na tiragem de cartas, Sunaree tirou o Cinco de Paus, que indica a possibilidade de que Meghan ainda deve enfrentar algumas tensões: "Ainda pode haver desafios em torno da percepção pública ou de certas dinâmicas familiares, mas a energia de Meghan está focada em consertar o que ela pode e deixar de lado o que ela não pode controlar", citou a sensitiva.

Ela também estaria pronta para expandir a sua presença em Hollywood, além de lançar a sua marca de lifestyle: American Riviera Orchard. De acordo com a Page Six, algumas fontes relataram que Meghan "continua em segredo", e que continua trabalhando duro em sua marca, além de seu próximo programa focado em culinária, no streaming da Netflix. Ele está previsto para estrear no início do ano que vem.

Príncipe Harry fala sobre rumores envolvendo seu casamento

Príncipe Harry não hesitou em responder sobre como lida com as especulações em torno do relacionamento dele e da esposa, Meghan Markle, durante uma entrevista em Nova York, Estados Unidos. Veja a resposta do duque!