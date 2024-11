Harry e Meghan Markle não são convidados para o Natal da família real

O Duque e a Duquesa de Sussex, o Príncipe Harry e Meghan Markle, não celebram a data com a realeza desde 2018, seis anos

Príncipe Harry e a Duquesa Meghan Markle não se juntarão à família real britância no Natal em Sandringham em 2024. Isso porque o casal não recebeu o convite para participar das comemorações da realeza. Os dois, que devem passar as férias nos Estados Unidos, não participam do Natal com a família real desde 2018, ano em que se casaram. As informações são de uma fonte ligada à revista norte-americana PEOPLE.

Harry e Meghan também não foram convidados para o Trooping the Colour em junho deste ano e para a celebração de aniversário do Rei Charles III. O episódio ocorreu um mês após Harry e seu pai não se encontrarem quando o Duque de Sussex estava no Reino Unido para a celebração do décimo aniversário dos Jogos Invictus. Na época, um porta-voz do Príncipe atribuiu a reunião perdida à "agenda cheia" do Rei, em meio a tensões contínuas entre Harry, Charles e seu irmão mais velho, o Príncipe William.

O príncipe William, sua esposa Kate Middleton e seus três filhos , o Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis, devem passar o Natal em Sandringham.

Segurança!

A tensão em ambos os relacionamentos persistiu por anos, com um grande ponto de discórdia sendo a batalha contínua de Harry sobre segurança. Pessoas próximas a Harry sugeriram que seu desejo de discutir o assunto com seu pai estava por trás da ausência de uma reunião em maio. Uma fonte do palácio disse à PEOPLE que a ideia de que a segurança de Harry está nas mãos do Rei é "totalmente incorreta".

O Rei, de 76 anos, e o Príncipe Harry se encontraram em fevereiro, logo após Charles anunciar publicamente seu diagnóstico de câncer em 5 de fevereiro. Desde então, porém, a comunicação se deteriorou, com pessoas próximas ao príncipe Harry dizendo que o monarca não atende mais as ligações de seu filho mais novo e também não responde às suas cartas.

“Ele fica 'indisponível agora'”, disse um amigo de Harry à PEOPLE no começo deste ano. “Seus telefonemas não são atendidos. Ele tentou entrar em contato sobre a saúde do Rei, mas esses telefonemas também não são atendidos.”

Da parte de Harry, ele continua profundamente preocupado com a segurança de Meghan e seus filhos, o Príncipe Archie, 5, e a Princesa Lilibet, 3, e pediu repetidamente ajuda ao pai, disseram fontes à PEOPLE.

“Harry está assustado e sente que a única pessoa que pode fazer algo sobre isso é seu pai”, disse uma fonte. Outra fonte acrescentou: “Harry está determinado a proteger sua própria família a todo custo”.

Excluídos

Harry e Meghan se afastaram como membros trabalhadores da família real em janeiro de 2020 e se mudaram para Montecito, Califórnia, onde permanecem. O casal "não sentiu que tinha escolha", disse um amigo à PEOPLE. "A única opção era ir embora — para sua sanidade. Acho que eles pensaram que se saíssem dessa bolha, haveria menos foco neles."

Um fator-chave para se mudar para a Califórnia foi, novamente, a segurança — especificamente a capacidade de ter segurança privada armada nos EUA.

Logo após anunciarem seu noivado em 27 de novembro de 2017, Harry e Meghan passaram seu primeiro Natal em Sandringham juntos. Na série documental da Netflix de 2022, Harry & Meghan , a duquesa de Sussex relembrou boas memórias daquele Natal, revelando que ela se sentou ao lado do avô de Harry, o príncipe Philip, no jantar.

“É como uma grande família como eu sempre quis”, Meghan continuou. “E havia apenas esse movimento, energia e diversão constantes.”

Depois de se casarem em maio de 2018, o duque e a duquesa de Sussex se juntaram novamente à família real para o Natal em Sandringham, e Meghan estava grávida do príncipe Archie na época. Ele finalmente nasceria cinco meses depois, em maio de 2019.

Em 2019, a nova família de três passou o Natal reservadamente no Canadá. Apenas duas semanas depois, eles anunciaram sua decisão de se afastar da realeza trabalhadora — e não retornaram ao Natal em Sandringham desde então.

Quase cinco anos após seu afastamento do dever real em 2020, nada “daria [a Harry] mais felicidade do que poder reacender seu vínculo com seu pai", disse um amigo à PEOPLE. “No final do dia, você não pode desfazer linhagens.”