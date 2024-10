Separação de Harry e Meghan Markle deve ser anunciada em breve, diz escritor

Separação de Príncipe Harry e Meghan Markle é considerada uma “questão de tempo”, segundo um escritor especializado na realeza

Desde que subiram ao altar, Harry e Meghan Markle enfrentam especulações sobre crises no casamento. No entanto, o escritor Hugo Vickers acredita que a separação do príncipe e da artista deve ser anunciada em breve. Em entrevista ao The Mirror, ele afirmou que o fim do relacionamento do casal é apenas uma “questão de tempo” e explicou os motivos.

Vickers, que escreveu livros sobre a coroa britânica, afirmou que Meghan tem o hábito de cortar pessoas de sua vida, incluindo amigas próximas e até mesmo seu pai, Thomas Markle. Para quem não acompanhou, a duquesa cortou o contato com o pai após ele se envolver em um escândalo por ter encenado e vendido fotos de paparazzi.

Recentemente, Thomas chegou a fazer um apelo para conhecer os netos, o que demonstra que a relação entre ele e a herdeira foi por água abaixo. Por isso, o escritor acredita que o próximo a ser afastado da vida da artista será o príncipe, assim que a duquesa perceber que ele não é mais útil para ajudá-la a alcançar seus objetivos.

“Ela tem um padrão de cortar pessoas da sua vida. Então, quem será o próximo? Acho que, inevitavelmente, o príncipe Harry. Vai chegar o dia em que ela vai perceber que não precisa dele”, o autor afirmou que é só uma ‘questão de tempo’ até eles se separarem. Além da tendência da duquesa de se afastar, ele também destacou um comportamento do príncipe.

Segundo Vickers, Harry assumiu o “papel de vítima” e “sempre se queixa de tudo” desde que conheceu Meghan. Inclusive, Markle teria alimentado as reclamações do príncipe, que culminaram em sua polêmica entrevista com Oprah Winfrey e em seu livro controverso ‘O que Sobra’. No entanto, a duquesa não estaria mais interessada nessa narrativa.

Vale lembrar que, até o momento, Harry e Meghan não se pronunciaram sobre as declarações. Pelo contrário, o príncipe tem demonstrado harmonia em seu casamento e elogiou publicamente a esposa recentemente. Ele se derreteu ao revelar uma característica que os filhos, Archie, de cinco anos, e Lilibet, de apenas três, puxaram da mãe.

Como é trabalhar para o príncipe Harry e Meghan Markle?

Desde que se casaram, príncipe Harry e Meghan Markle, foram alvos de muitas críticas da imprensa britânica devido a supostos relatos de funcionários que diziam que eles eram chefes abusivos. Recentemente o burburinho voltou a ferver quando ex-empregados da fundação beneficente “Archewell”, se abriram sobre suas experiências com o casal.

