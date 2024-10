Príncipe Harry se derrete por semelhança dos filhos com Meghan Markle: ‘Abençoados’

Discreto sobre seus filhos, Príncipe Harry se derrete ao revelar qual característica eles herdaram da mãe, Meghan Markle

Sempre discreto em relação à vida de seus filhos, Príncipe Harry surpreendeu ao comentar publicamente sobre a aparência de seus herdeiros recentemente. Durante sua participação no evento de caridade WellChild, em Londres, o Duque de Sussex falou com orgulho sobre uma característica que eles herdaram da mãe, Meghan Markle.

Enquanto conversava com alguns convidados do evento, Harry revelou que seus herdeiros, Archie, de cinco anos, e Lilibet, de apenas três anos, herdaram os cabelos da mãe. Embora tenham recebido a cor alaranjada dos fios do pai, eles têm o gene de crescimento da duquesa, algo que o príncipe considera uma verdadeira bênção.

Segundo a diretora de conteúdo da Hello, Sophie Vokes-Dudgeon, a realeza se derreteu ao comentar sobre a semelhança dos filhos com a mãe: "Archie e Lili foram abençoados com o cabelo da mãe, disse ele com modéstia, enquanto se maravilhava com o fato de que não demoraria muito para que Lili pudesse se sentar sobre o cabelo dela", disse.

Vale lembrar que recentemente, Harry também surpreendeu ao revelar detalhes sobre um comportamento da filha. Segundo o jornal Daily Mirror, o marido Meghan mencionou a pequena ao conversar com Noah Nicholson, um menino de sete anos com paralisia cerebral. Durante o encontro, Noah jogou um brinquedo e uma toalhinha em direção ao príncipe.

Na ocasião, sua mãe, Tracey Nicholson, se desculpou pelo gesto. Harry, então, comentou que Lilibet costuma andar com uma toalha parecida à de Noah: "Não se desculpe, eu amo tudo isso. A minha filha Lili também anda com uma assim", disse ele à mãe do paciente mirim em um raro comentário sobre sua filha com Meghan Markle.

