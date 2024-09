Príncipe Harry revela qual é sua tela de bloqueio no celular

Durante evento em Nova York, o príncipe Harry conta qual é a imagem da tela de bloqueio no seu celular

O príncipe Harry revelou um detalhe descontraído de sua vida pessoal durante um evento em Nova York, nos Estados Unidos. Ele fez um discurso em um evento sobre os perigos das redes sociais e aproveitou para contar uma curiosidade pessoal. Assim, ele contou qual é a foto de sua tela de bloqueio no celular.

No meio do discurso, Harry pegou seu celular e contou a curiosidade: “A minha tela de bloqueio é uma foto dos meus filhos. E a de vocês? ”. No entanto, ele não mostrou a foto em questão.

Vale lembrar que ele é pai de Archie, de 5 anos, e Lilibet, de 2 anos, frutos do casamento com Meghan Markle.

Nesta semana, outra curiosidade sobre a família real britânica também envolveu o príncipe Harry. Uma fonte internacional contou que a realeza duvidou que o romance de Harry e Meghan tivesse futuro. Isso porque a família não sabia se o romance do príncipe com a atriz iria dar certo e eles iriam se casar. Porém, os dois não se influenciaram pelos rumores e seguem firmes e fortes até hoje.

Príncipe Harry proíbe viagem de Meghan Markle

O príncipe Harry não quer que a esposa, Meghan Markle, volte ao Reino Unido depois que eles se mudaram para os Estados Unidos. E ele tem um motivo bem específico para esta decisão, que foi revelado na imprensa internacional.

De acordo com a ITV, Harry demonstrou que tem medo de um ataque contra Meghan caso ela volte ao Reino Unido. Ele disse que teve pela segurança da esposa, que pode ser atacada por alguém com uma faca ou ácido quando estiver em contato com multidões em eventos da realeza. Por isso, ele não quer vê-la na Europa enquanto não tiver 100% de certeza de que ela estará segura.

“Basta uma pessoa, alguém que lê coisas, para agir de acordo com o que quer, seja uma faca ou um ácido… São preocupações genuínas para mim, é uma das razões pelas quais não trarei minha esposa de volta a este país”, disse ele.

Além disso, antigos seguranças de Harry já relataram que existiram ameaças reais contra o casal quando eles faziam parte da família real. Eles recebiam cartas e mensagens com ameaças à segurança deles.