Príncipe William se prepara para assumir o trono antes do previsto

Será? Príncipe William e Kate Middleton já iniciaram a preparação para assumirem o trono do Reino Unido antes do previsto, diz biógrafo

O príncipe William e a esposa, Kate Middleton, podem se tornar o rei e a rainha do Reino Unido mais cedo do que esperavam. Ele é o herdeiro direto do reino após o seu pai, o Rei Charles III. Com isso, o casal real já iniciou uma preparação para que estejam prontos quando o momento chegar.

A sucessão no Reino Unido passa de pai para filho automaticamente após a morte do rei ou rainha no poder. Com a notícia de que Charles enfrenta o câncer há cerca de um ano, William e Kate se preparam para uma possível necessidade de se tornarem monarcas.

De acordo com a revista People, a família real viveu dois anos muito difíceis nos últimos tempos com a morte da rainha Elizabeth II depois de um longo reinado e também as notícias sobre os quadros de saúde de Kate, Charles e até da rainha Camilla, que está com pneumonia e se afastou dos compromissos públicos. Tanto que a biógrafa real Sally Bedell Smith aposta que o casal real já está no caminho de ficar pronto para o desafio do futuro no trono.

“Embora o rei esteja desempenhando seus deveres com a determinação típica, Charles teve que aceitar limitações durante o tratamento do câncer. Como resultado, William tem assumido mais responsabilidades e ele e Kate têm se reparado para seus futuros papeis mais cedo do que esperavam”, disse ela.

Mais rumores sobre William e Kate

Inclusive, outra fonte da People também afirmou que há algo acontecendo nos bastidores da realeza britânica. “Há uma sensação de calma antes da tempestade. Eles são os próximos na fila para o maior trabalho de suas vidas e, claro, a saúde de Kate é prioridade, mas também precisaram dar um passo atrás e que bom que descobriram isso agora”, afirmou.

Segundo a imprensa internacional, um sinal de que o príncipe William passará a ter um papel mais marcante para se preparar para ser rei foi a aparição dele em um encontro de líderes internacionais há poucos dias. Ele esteve na inauguração da Catedral de Notre Dame, na França, junto com outros presidentes e príncipes para representar o seu país.

Além disso, um informante contou que a preparação do próximo rei ou rainha é algo natural no Reino Unido. Esta é uma tarefa institucional e começa assim que um rei assume o poder, já que nunca se sabe quanto tempo ele irá viver ou governar.

Nova atividade de Louis

O príncipe William revelou uma curiosidade da rotina do filho caçula, príncipe Louis, de 6 anos, fruto do casamento com Kate Middleton. Em um evento, ele contou que o herdeiro está mostrando o seu lado musical em uma nova aula, mas faz o pai ‘sofrer' no dia a dia.

William disse que Louis iniciou as aulas de bateria, mas os estudos do menino estão deixando a casa bem barulhenta. “Meu filho mais novo está aprendendo bateria. É por isso que eu passo o dia inteiro com os dedos nos ouvidos”, brincou ele.

Vale lembrar que William e Kate também são pais do príncipe George, de 11 anos, e da princesa Charlotte, de 9 anos.

