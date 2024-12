Príncipe William atualiza estado de saúde do Rei Charles: 'Lutando'

Em conversa com o presidente Donald Trump, Príncipe William deu atualizações sobre o estado de saúde do seu pai, o Rei Charles

No último final de semana, Príncipe Williame outros líderes mundiais se reuniram em Paris, na França, para a reabertura cerimonial da Catedral de Notre Dame, devastada por um incêndio em abril de 2019.

Donald Trump, que também esteve presente no evento, comentou que teve uma longa conversa com William e que o monarca comentou sobre o estado de saúde de seu pai Rei Charles III e da esposa Kate Middleton, ambos diagnosticados com câncer neste ano.

"Perguntei sobre sua esposa, e ele disse que ela está indo bem. Perguntei sobre seu pai, e ele está lutando muito. Ele ama seu pai e ama sua esposa, então foi triste. Tivemos uma ótima conversa de meia hora, um pouco mais de meia hora. Foi uma conversa incrível", disse o presidente eleito dos Estados Unidos em entrevista ao New York Post.

Trum também comentou sobre a aparência física do Príncipe. "Ele é um cara bonito. Ele estava realmente muito bonito ontem à noite. Algumas pessoas parecem melhores pessoalmente? Ele estava ótimo. Parecia realmente bem, e eu disse isso a ele", concluiu.

Ausência na ceia de Natal

O príncipe William e Kate Middleton e seus três filhos não participarão da tradicional ceia de Natal da Família Real Britânica. Segundo o jornal britânico The Sun, a ausência do primogênito do rei Charles III nas festividades organizadas pelo monarca tem gerado atenção.

De acordo com Emily Andrews, especialista em realeza britânica, a família de William estará presente em uma cerimônia religiosa com o rei, mas optou por celebrar o jantar de Natal com os parentes de Kate Middleton.

Embora William, Kate e os filhos não compareçam à ceia em Sandringham House, residência oficial de Charles III, o rei contará com a presença de um convidado controverso: seu irmão Andrew. O príncipe, atualmente o oitavo na linha de sucessão ao trono, foi afastado de suas funções reais após ser acusado de envolvimento em um caso de abuso sexual.

De acordo com Emily Andrews, William e Middleton irão com os filhos à missa natalina da Família Real, na Capela de St. Mary Magdalene, em Sandringham. Eles deverão passar algum tempo com Charles III, mas depois irão para Anmer Hall, a propriedade ocupada por eles nos vastos terrenos de Sandringham.

