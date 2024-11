Príncipe William ‘sofre' com nova atividade do príncipe Louis

Príncipe William confessa um novo hábito do filho caçula, príncipe Louis, que faz com que o pai fique com os ‘dedos no ouvido’ durante todo o dia

O príncipe William revelou uma curiosidade da rotina do filho caçula, príncipe Louis, de 6 anos, fruto do casamento com Kate Middleton. Em um evento, ele contou que o herdeiro está mostrando o seu lado musical em uma nova aula, mas faz o pai ‘sofrer' no dia a dia.

William disse que Louis iniciou as aulas de bateria, mas os estudos do menino estão deixando a casa bem barulhenta. “Meu filho mais novo está aprendendo bateria. É por isso que eu passo o dia inteiro com os dedos nos ouvidos”, brincou ele.

Vale lembrar que William e Kate também são pais do príncipe George, de 11 anos, e da princesa Charlotte, de 9 anos.

Leitura labial de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton fez um comentário inusitado sobre a aparência do marido, o príncipe William, durante um evento da realeza britânica no último final de semana. Uma especialista em leitura labial identificou um trecho da conversa dela com Sophie Wessex ao ver o marido participando das honrarias reais.

De acordo com a especialista em leitura labial Nicola Hickling ao jornal The Sun, Sophie perguntou para Kate se ela gosta de barba no marido. Então, Kate elogiou o visual de William. “Acho bem excitante”, disse ela. Em resposta, Sophie deu risada e afirmou: “Vocês estão melhores agora”.

Recentemente, William contou que a filha, a princesa Charlotte, não gostou de ver o pai com barba. “Charlotte não gostou nadinha quando viu pela primeira vez. Houve um mar de lágrimas, então precisei raspar tudo. Depois, cresceu tudo de novo. Pensei: ‘Espera um segundo’. Eu a convenci de que ficaria tudo bem”, afirmou.

