Kate Middleton pede para Louis guardar um segredo da irmã. Saiba o que é!

Filho caçula de Kate Middleton e príncipe William, o príncipe Louis recebeu a missão de guardar um segredo de sua irmã, Charlotte. Saiba se ele conseguiu e o que era

A princesa de Gales Kate Middleton surpreendeu ao contar que deu uma missão para o filho caçula, o príncipe Louis, de 6 anos, enquanto preparava os detalhes do culto de canções de Natal na Abadia de Westminster, em Londres. Ela disse que pediu para o menino guardar um segredo da irmã do meio, a princesa Charlotte, de 9 anos. E ele cumpriu sua missão!

Em uma conversa descontraída durante o evento natalino nesta sexta-feira, 6, Kate disse que pediu para Louis guardar um segredo de Charlotte. Ela chamou bailarinos do Royal Ballet para se apresentarem no evento e a filha é muito fã de dança. Então, ela teve a ideia de pedir para Louis não contar nada para a irmã.

“Eu disse: ‘Você pode guardar um segredo? Caso contrário não será uma surpresa para Charlotte, que adora dançar balé’. Ele guardou o segredo por duas semanas, [o que é desafiador] para uma criança de 6 anos. Então, nesta manhã, ele disse: ‘Mamãe, por favor, posso contar a ela? Estou explodindo!’. Ele realmente queria contar a ela”, afirmou ela, segundo o site Daily Mail.

O bilhete do príncipe Louis

Ainda durante o culto de Natal, os convidados, incluindo os membros da realiza, colocaram bilhetes com agradecimentos na árvore da bondade, que estava na entrada da igreja. Quando chegou a sua vez, o príncipe Louis foi visto com um bilhete vermelho e mostrou qual foi o seu agradecimento.

“Obrigado pela vovó e pelo vovô, porque eles brincaram comigo”, disse ele na mensagem.

Nova atividade de Louis

O príncipe William revelou uma curiosidade da rotina do filho caçula, príncipe Louis, de 6 anos, fruto do casamento com Kate Middleton. Em um evento, ele contou que o herdeiro está mostrando o seu lado musical em uma nova aula, mas faz o pai ‘sofrer' no dia a dia.

William disse que Louis iniciou as aulas de bateria, mas os estudos do menino estão deixando a casa bem barulhenta. “Meu filho mais novo está aprendendo bateria. É por isso que eu passo o dia inteiro com os dedos nos ouvidos”, brincou ele.

Vale lembrar que William e Kate também são pais do príncipe George, de 11 anos, e da princesa Charlotte, de 9 anos.