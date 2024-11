Príncipe William revela que filha chorou ao ver seu novo visual pela primeira vez

'Não gostou nadinha', disse; Príncipe William revela que filha do meio, Charlotte, chorou ao ver seu novo look pela primeira vez

O príncipe William revelou que sua filha de nove anos, Charlotte, não gostou nadinha de vê-lo de barba pela primeira vez. O herdeiro do trono inglês contou que a filha do meio inclusive chorou por causa de seu novo visual

O marido de Kate Middleton expôs a reação incômoda da filha com seu novo look em entrevista recém-concedida à imprensa da África do Sul e noticiada pela revista britânica OK! Magazine. “Bem, a Charlotte não gostou nadinha quando viu pela primeira vez”, contou William quando perguntado sobre a reação dos filhos em relação à sua barba crescente.

“Eu vi um mar de lágrimas, então precisei tirar tudo”, começou. “Depois ela cresceu outra vez. Eu pensei, espera aí, então a convenci que ficaria tudo bem”, relatou o príncipe em meio a risos.

William foi visto pela primeira vez de barba no último mês de agosto, quando enviou uma mensagem aos atletas britânicos que competiram nos Jogos Olímpicos de Paris. Logo depois ele raspou os pelos faciais. No entanto, ao longo das últimas semanas ele tem mantido o novo visual.

Ainda no evento, o futuro rei da Inglaterra comoveu os internautas ao revelar promessa fofa que fez para a filha do meio. O monarca estava usando uma pulseira azul feita à mão escrito “papa”, a peça é foi um presente da filha e ele prometeu que “tentaria não perdê-la enquanto estivesse aqui", brincou o monarca.

Além de Charlotte, William e Kate são pais de mais dois meninos: príncipe George, de 11 anos, e Louis, de seis.

Príncipe William diz que este foi o ano mais difícil de sua vida

Durante a sua participação no Earthshot Prize Awards que aconteceu em Cape Town, na África do Sul, o príncipe William contou que os diagnósticos de câncer de sua esposa, Kate Middleton, e seu pai, rei Charles 3º, o levaram a considerar 2024 como o pior ano de sua vida.

William compartilhou o impacto emocional dos diagnósticos da doença em sua família e revelou como 2024 tem sido um ano "difícil". "Honestamente? Foi terrível. Foi provavelmente o ano mais difícil da minha vida", confessou, conforme noticiou o portal UOL.