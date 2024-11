Príncipe William diz que este foi o ano mais difícil de sua vida: 'Terrível'

O príncipe William revelou que alguns motivos que o levaram a considerar 2024 o pior ano de sua vida. Veja o que ele disse

Durante a sua participação no Earthshot Prize Awards que aconteceu em Cape Town, na África do Sul, o príncipe William contou que os diagnósticos de câncer de sua esposa, Kate Middleton, e seu pai, rei Charles 3º, o levaram a considerar 2024 como o pior ano de sua vida.

William compartilhou o impacto emocional dos diagnósticos da doença em sua família e revelou como 2024 tem sido um ano "difícil". "Honestamente? Foi terrível. Foi provavelmente o ano mais difícil da minha vida", confessou, conforme noticiou o portal UOL.

"Estou tão orgulhoso da minha esposa e orgulhoso do meu pai, por lidarem com tudo o que passaram. Do ponto de vista pessoal e familiar, tem sido, sim, brutal", complementou.

Príncipe William atualiza quadro de saúde da esposa, Kate Middleton

Em outro momento, ele deu uma atualização sobre a esposa, a princesa Kate Middleton, que terminou recentemente o ciclo de quimioterapia para o tratamento de câncer que enfrenta desde janeiro."Ela está muito bem, graças a Deus. E espero que ela esteja assistindo esta noite. Ela tem sido incrível este ano todo. Sei que ela está realmente ansiosa para ver esta noite ser um sucesso”, disse ele.

Ainda de acordo com a revista americana People, a duquesa estaria cada vez mais pronta para retomar suas atividades reais e sua rotina: “Pelo que entendi, Catherine está indo muito bem. Ela está de volta com os treinos na academia e fazendo todas as coisas que queria fazer", Jobson teria dito em entrevista concedida no dia 4 de novembro.

Príncipe William compriu promessa fofa feita para Chalotte em evento

Em um evento na última terça-feira, 05, príncipe William chamou atenção na internet ao usar um acessório que fazia referência à cantora americana Taylor Swift. O monarca estava usando uma pulseira azul feita à mão escrito “papa”, a peça é foi um presente da filha do meio do casal, Charlotte, de nove anos e ele fez uma promessa para pequena, contou à BBC. Leia mais!

