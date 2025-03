Kate Middleton quebra tradição após polêmica com foto no ano passado

Kate Middleton toma decisão inesperada para evitar nova polêmica sobre foto de Dia das Mães no Reino Unido. Entenda o motivo

A princesa de Gales Kate Middleton quebrou uma tradição ao celebrar o Dia das Mães do Reino Unido neste domingo, 30. Neste ano, ela não compartilhou uma foto com seus filhos para marcar a data especial. Isso porque, em 2024, a foto dela com os filhos foi alvo de uma grande polêmica mundial. Desta vez, ela foi discreta e celebrou a ‘mãe natureza’.

Em 2024, Kate Middleton e seus três filhos se tornaram manchete nos jornais e sites do mundo todo por causa da foto que ela usou para celebrar o Dia das Mães. A imagem foi manipulada digitalmente e alguns erros de edição chamaram a atenção. A foto deu ainda mais fôlego para a polêmica ao redor do sumiço dela dos eventos oficiais da realeza. Na época, Kate já enfrentava o câncer, mas ainda não tinha tornado a doença pública. Então, as teorias da conspiração questionavam o paradeiro da princesa que estava sumida da mídia. Assim, quando ela postou uma foto editada, os fãs da família real foram à loucura e criaram ainda mais teorias da conspiração, que só foram encerradas quando ela revelou sua luta contra um tumor.

Com isso em mente, Kate Middleton decidiu comemorar o Dia das Mães de 2025 de forma diferente. Ela não postou nenhuma foto com os filhos e fez uma homenagem para a ‘mãe natureza’. Em um vídeo com imagens da natureza, ela falou sobre a importância de cuidar do meio ambiente. “Neste dia das mães, vamos celebrar a Mãe Natureza e reconhecer como nosso vínculo com o mundo natural pode ajudar não apenas a nutrir nosso eu interior, mas também nos lembrar do papel que desempenhamos na rica tapeçaria da vida”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Leia também: A mágoa de Kate Middleton e príncipe William sobre a polêmica do Photoshop