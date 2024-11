Príncipe William compriu promessa fofa feita para Chalotte em evento

Em evento que participou na África do Sul, nesta terça-feira, 05, príncipe William chamou atenção ao usar acessório especial feito pela filha

Em um evento nesta terça-feira, 05, príncipe Williamchamou atenção na internet ao usar um acessório que fazia referência à cantora americanaTaylor Swift. O monarca estava usando uma pulseira azul feita à mão escrito “papa”, a peça é foi um presente da filha do meio do casal, Charlotte, de nove anos e ele fez uma promessa para pequena, contou à BBC.

A princesinha é fã da cantora americana e até foi nos shows da estrela do pop durante sua passagem em Londres, em julho deste ano. William e o irmão mais velho da pequena, George, de 11 anos, também estava presente na The Eras Tour. As “Friendship Bracelets”, as pulseiras da amizade são presentinhos que os fãs da loirinha trocam durante seus shows.

"Esta é uma relíquia, se você preferir, de um show da Taylor Swift para o qual minha filha decidiu que queria criar uma pulseira. Ela me deu quando eu vim [para o compromisso real]. Então prometi que a usaria e tentaria não perdê-la enquanto estivesse aqui", disse o príncipe.

Vale lembrar que o perfil oficial do Príncipe e Princesa de Gales compartilhou uma foto inédita do encontro entre William, George e Charlotte, e a cantora. Na imagem, também está presente o namorado de Taylor, o jogador de futebol americano Travis Kelce. O registro ocorreu após a realeza marcar presença em um show da The Eras Tour, turnê da artista.

Kate Middleton: Fé da princesa aumentou após diagnóstico de câncer

A princesa de Gales Kate Middleton viveu momentos desafiadores em sua vida no ano de 2024. Logo nos primeiros meses do ano, ela passou por uma cirurgia e foi diagnosticada com câncer. Rapidamente, a esposa do príncipe William iniciou o tratamento de quimioterapia, que foi finalizado em setembro. Com tudo isso, ela viu a sua fé ficar ainda mais forte.

De acordo com a revista People, Kate ficou ainda mais interessada em assuntos sobre a fé após enfrentar a doença de frente. Ele citou que a família real intensificou sua esperança, mas William segue sendo um homem moderno e que fica envergonhado com certos rituais religiosos.