Príncipe Harry está em choque com nova polêmica em sua vida

Após ser alvo de acusação, o príncipe Harry está abalado e impressionado com o nível da repercussão. Entenda o que aconteceu

O príncipe Harry viu o seu nome ser envolvido em uma nova polêmica nos últimos dias. Tanto que ele ficou em choque com a repercussão do tema inesperado.

Tudo começou quando Harry anunciou que não é mais o patrono de uma ONG na África. Então, a presidente da ONG Sentebale, Dra. Sophie Chandauka, acusou o príncipe de ter cometido atos de assédio e intimidação em uma mensagem que enviou para ela.

Com a repercussão mundial do assunto, Harry ficou “de coração partido e chocado” com as acusações da presidente da ONG, disse um amigo dele ao Daily Mail. “Ele sente como se tivessem cortado um de seus dedos”, disse ele sobre a tristeza de Harry com a polêmica e a saída da ONG.

Saiba mais sobre a acusação

O príncipe Harry foi alvo de graves acusações feitas por Sophie Chandauka, que é presidente da ONG Sentebale. Ele era patrono da organização junto com o príncipe Seeiso, mas abriu mão do cargo após discordar dos organizadores da ONG. Porém, a presidente fez acusações contra Harry em uma entrevista.

Chandauka contou que as tensões com Harry começaram em 2024. Em entrevista à Sky News, ela disse que Harry cometeu assédio e intimidação antes de deixar o posto de patrono. “A única razão pela qual estou aqui é porque em algum momento, na terça-feira, o príncipe Harry autorizou a divulgação de uma notícia prejudicial ao mundo exterior sem informar a mim ou aos diretores do meu país, ou ao meu diretor executivo”, disse ela.

“E você consegue imaginar o que esse ataque fez por mim e pelos 540 indivíduos nas organizações Sentebale e suas famílias? Esse é um exemplo de assédio e intimidação em larga escala”, completou.

Harry fazia parte da ONG como uma forma de dar continuidade ao legado de sua mãe, a princesa Diana, que apoiava causas na África. Porém, ele renunciou ao posto de patrono. “Com o coração pesado, renunciamos aos nossos papeis como patronos da organização até novo aviso, em apoio e solidariedade ao conselho de curadores que teve que fazer o mesmo. É devastador que o relacionamento entre os curadores da instituição de caridade e a presidente do conselho tenha se rompido além do reparo, criando uma situação insustentável. O que aconteceu é impensável. Estamos em choque por termos que fazer isso, mas temos uma responsabilize contínua para com os beneficiários da Sentebale, então compartilhamos todas as nossas preocupações com a Comissão de Caridade sobre como isso aconteceu”, afirmou ele.