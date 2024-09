Príncipe William volta a aparecer de barba depois das férias

Depois de curtir as férias com a família, príncipe William segue com o visual com barba ao prestigiar novo compromisso da realeza

O príncipe William está barbudo! Depois de curtir as férias com a família e longe dos holofotes, ele decidiu deixar a barba por fazer ao retomar sua agenda de compromissos da realeza britânica. Nesta quinta-feira, 5, ele visitou uma exposição em Londres, Inglaterra, e foi fotografado com o novo visual.

O príncipe apareceu de barba há algumas semanas quando gravou um vídeo ao lado de Kate Middleton durante as férias. Todos achavam que ele iria fazer a barba para retomar seu trabalho. Porém, ele quis deixar o visual com barba por mais um tempo.

Vale lembrar que a esposa de William, Kate Middleton, segue em tratamento contra o câncer. Ela faz sessões de quimioterapia desde o início do ano. Com isso, ela está longe dos eventos públicos e faz raras aparições em eventos da realeza.

Rei Charles tentou mudar o nome de Kate Middleton

O Rei Charles III fez um pedido inacreditável para Kate Middleton assim que ela começou a namorar com o príncipe William. Em um trecho do livro Spare, o príncipe Harry relembrou o episódio no qual o pai pediu para que a futura nora mudasse o seu nome de batismo.

De acordo com a publicação, ele fez o pedido inusitado quando percebeu que o romance do filho mais velho estava ficando sério e que Kate poderia se tornar rainha no futuro. Ele quis evitar uma semelhança entre a nora com ele e sua esposa, a rainha Camilla.

Charles, que ainda era príncipe, pediu para que a nora, que foi batizada como Catherine, mudasse a inicial do seu nome. Assim, ela deixaria de ser Catherine para ser chamada de Katherine. Ele fez o pedido para que o futuro monograma dela não tivesse a letra C, assim como ele e Camilla.

No livro, Harry escreveu: “Eu virei para o Willy, o meu olhar dizia: ‘Você está ouvindo isso?’. A cada dele estava branca”. Então, ele completou: “Já havia dois monogramas reais com um C e uma coroa acima, os de Charles e Camilla. Seria muito confuso ter um terceiro. Eles, então, sugeriram que ela passasse a ser Katherine, com K”. Porém, Kate não aceitou o pedido do sogro e continuou com o seu nome de batismo.