Após desavenças, Meghan Markle 'quer paz' com príncipe William e Kate Middleton

Após dar dica sobre reconciliação para Harry, Meghan Markle quer paz com os cunhados; segundo fonte ela não guarda "sentimentos negativos"

Meghan Markle não guarda mágoas em relação aos cunhados, príncipe William e a sua esposa, Kate Middleton. Um amigo da família revelou que a Duquesa de Sussex não se apega às crises no relacionamento entre eles e que uma reconciliação pode estar próxima.

"Depois de 'O Que Sobra’ (livro de memórias do Príncipe Harry), Meghan e Harry perceberam: 'Ok, estamos prontos para seguir em frente. Queremos focar no nosso futuro. Podemos ter uma importância separada da vida que tínhamos antes'", a fonte explicou à revista Us Weekly.

Vale lembrar que os desentendimentos entre os casais ganharam força em 2021, após a entrevista polêmica concedida por Meghan e Harry à apresentadora Oprah Winfrey. Na ocasião, os Sussex não pouparam críticas à Família Real e houve até uma menção a um episódio em que Middleton teria feito a cunhada chorar às vésperas de seu casamento com o caçula do rei Charles III.

"Meghan não guarda sentimentos negativos. Ela só quer paz e sabe que não dá para encontrar paz se você guarda ressentimentos", o informante acrescentou. Vale lembrar que recentemente Meghan Markle aconselhou Harry a 'deixar o passado pra trás'.

A jornalista Jennie Bond, antiga correspondente da realeza na BBC, elogiou a duquesa pela atitude de chamar a atenção do marido para o futuro. "Encorajar Harry a deixar o passado para trás e seguir em frente é um movimento saudável", Bond afirmou à revista OK!."Eles tomaram a decisão, deixaram a Família Real e saíram do Reino Unido".

"Remoer injustiças do passado e reviver brigas antigas é desperdiçar a própria vida, e acredito que Meghan enxerga isso", a especialista acrescentou.

Kate também tenta mediar a reconciliação de William e Harry

De acordo com uma fonte da revista Closer, Kate não aceita ver o marido e o cunhado em 'conflito'. “Kate olha para Harry e vê uma alma muito perdida. Ela ainda gosta muito dele e está muito triste por ter chegado a esta situação em que ele se excomungou completamente de toda a família, e agora parece haver um muro que não pode ser derrubado”, compartilhou a pessoa próxima à família ao veículo.