Kate Middleton tenta mediar a reconciliação de William e Harry, diz revista

Segundo fontes próximas à família real, Kate Middleton deseja que o príncipe William se resolva com o irmão, príncipe Harry; entenda

Parece que Kate Middleton não está feliz com a situação atual da família real. A princesa de Gales deseja que seu marido, o príncipe William, resolva as tensões na realeza. No momento, um dos maiores conflitos na família britânica envolve William e seu irmão, o príncipe Harry.

De acordo com uma fonte da revista Closer, Kate não aceita ver o marido e o cunhado em 'conflito'. Vale ressaltar que o distanciamento dos irmãos é notado desde a saída de Harry da realeza, em 2020, quando o duque de Sussex abdicou dos deveres na monarquia.

“Kate olha para Harry e vê uma alma muito perdida. Ela ainda gosta muito dele e está muito triste por ter chegado a esta situação em que ele se excomungou completamente de toda a família, e agora parece haver um muro que não pode ser derrubado”, compartilhou a pessoa próxima à família ao veículo.

A fonte em questão ainda acrescentou que a princesa Kate Middleton sugeriu ao príncipe William que desse o primeiro passo para se reconciliar com Harry, mas não obteve sucesso, pois ele continua irredutível. “Ela realmente quer que William tente consertar [as coisas], mas ele está se recusando e está inflexível, dizendo que Harry não merece piedade, que qualquer coisa que eles façam será manipulada por ele e Meghan”, confidenciou.

Kate Middleton encontrou Rei Charles III após dois meses afastados

O Rei Charles III e a nora Kate Middleton se reencontraram após dois meses sem um evento familiar. De acordo com o site Daily Mail, os dois estiveram juntos no último domingo, 25, para um encontro da família para o culto de domingo em Crathie Kirk, Balmoral.

Os dois não se encontravam desde junho de 2024, quando estiveram presentes no Trooping of the Colour, em Londres. Depois disso, ela chegou a ir para a final de Wimbledon em julho e, então, foi curtir as férias com o marido, príncipe William, e os três filhos, George, Charlotte e Louis.

Quando a família está em Balmoral, a realeza costuma fazer passeios ao ar livre, com caminhada pelo jardim, pesca e passeios de bicicleta.

Atualmente, Charles e Kate possuem uma semelhança em suas vidas: eles lutam contra tumores. Os dois foram diagnosticados com câncer em janeiro de 2024 e estando em tratamento. “Charles sempre teve muito respeito por Catherine e ele disse isso no brinde durante o casamento dela. Ele disse que eles tiveram muita sorte em encontrá-la e isso continua verdadeiro até hoje”, disse uma fonte do Daily Mail.