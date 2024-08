Meghan Markle aconselhou Harry a 'deixar o passado pra trás' e superar briga com a Família

'Tomaram a decisão'; Meghan Markle acredita que é a hora do príncipe Harry seguir em frente nos assuntos relacionados à monarquia

Para Meghan Markle chegou a hora do príncipe Harry seguir em frente nos assuntos relacionados à monarquia britânica. O casal renunciou às suas funções reais em 2020 e se mudaram para a Califórnia, nos Estados Unidos. Apesar disso, as desavenças com a família continuam na mente do caçula do rei Charles III.

A jornalista Jennie Bond, antiga correspondente da realeza na BBC, elogiou a duquesa pela atitude de chamar a atenção do marido para o futuro. "Encorajar Harry a deixar o passado para trás e seguir em frente é um movimento saudável", Bond afirmou à revista OK!. "Eles tomaram a decisão, deixaram a Família Real e saíram do Reino Unido".

"Remoer injustiças do passado e reviver brigas antigas é desperdiçar a própria vida, e acredito que Meghan enxerga isso", a especialista acrescentou.

Na época em que o casal se mudou para os Estados Unidos, fontes próximas do casal relataram que essa era a principal meta deles. "É isso o que eles sempre quiseram. Construir uma vida", um insider disse à revista People. "Deve ser um alívio imenso sair do Reino Unido e seguir pelo próprio caminho deles".

A tensão entre os integrantes da monarquia ganhou contornos ainda mais dramáticos no início de 2023, com a publicação do livro 'O Que Sobra', no qual Harry narrou segredos e situações desagradáveis de seu período no Reino Unido.

Ao mesmo passo em que a relação com seu irmão, o Príncipe William, tenha sido completamente estremecida pela autobiografia, a obra também serviu para dar pistas de que Harry sente saudade dos familiares, conforme Bond explicou.

"Ele escreve sobre as boas memórias de alguns encontros familiares, é natural que ele sinta falta dessa conexão e talvez ainda pense em caminhos para consertar o dano causado nos anos recentes", a jornalista destacou.

Por que não vemos os filhos de Meghan Markle e príncipe Harry?

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, evitam mostrar fotos dos filhos, Archie e Lilibet, publicamente. Esta é uma atitude incomum para a realeza britânica, já que os príncipes costumam mostrar fotos anuais de seus herdeiros para os fãs. Agora, o motivo da decisão de privacidade de Harry e Meghan foi revelado.