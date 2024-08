Kate Middleton surge em novo vídeo ao lado do príncipe William

Em meio à luta contra o câncer, Kate Middleton faz aparição inesperada na internet em vídeo ao lado do marido, príncipe William, que apareceu barbudo

A princesa de Gales Kate Middleton está de volta! Depois de passar algumas semanas longe dos holofotes, ela fez uma aparição inesperada neste domingo, 11, ao lado do marido, o príncipe William. Os dois participaram de um vídeo em celebração à participação dos atletas britânicos nas Olimpíadas de Paris 2024.

No vídeo, Kate e William apareceram durante as férias em família para dar um recado para os atletas do time do Reino Unido. Nas imagens, ela apareceu com maquiagem leve e uma blusa listrada. Por sua vez, ele surpreendeu ao aparecer com barba.

“De todos nós, que assistimos em casa, parabéns à Equipe GB”, disse ela. E ele completou: “Parabéns à Equipe GB, vocês forma uma inspiração para todos nós”. Kate segue o seu tratamento de quimioterapia contra um câncer.

Na legenda do vídeo, os dois escreveram sobre o encerramento dos Jogos Olímpicos: “Parabéns, que jornada incrível! Cada atleta demonstrou imensa dedicação, coração e paixão. Vocês nos deixaram muito orgulhosos! Aqui está a celebração de cada triunfo e ansioso pelos Jogos Paralímpicos”.

O vídeo também teve a participação de outros famosos, como David Beckham, Emma Willis, Clare Balding, Snoop Doog, entre outros.

Regras de vida de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton estabeleceu suas ‘regras de vida’ ao aceitar entrar para a família real britânica para viver o seu amor com o príncipe William. O biógrafo Robert Jobson contou em seu novo livro, Catherine - The Princess of Wales, que ela foi bem clara em quais eram as suas convicções e como queria viver.

O escritor contou que Kate impôs que a família seria a sua prioridade, apesar de também ser leal à coroa. “Ela conhece sua própria mente e até estabeleceu suas regras de vida fundamentais que ela seguiria quando entrasse para a família”, disse ele. As regras de Kate foram apresentadas para o sogro, rei Charles III, e a rainha Elizabeth II logo que ela ficou noiva de William.

Uma das regras de Kate era de que ela precisava de espaço para desempenhar o seu papel na realeza. Além disso, ela informou que precisava de tempo para se adaptar ao universo da família real. “Ela deixou claro que não seria enquadrada em tarefas específicas e insistiu em ter sua cota completa de licença-maternidade. Sua prioridade, ela enfatizou, sempre seria a família”, declarou o biógrafo.

Esta decisão dela demonstra muita força e coragem, já que ela sabe o que quer e quer cuidar de seus filhos da melhor forma possível. “Vinda de uma origem diferente, ela aprecia a importância de ter tempo com a família. Ela não foi criada naquele ambiente aristocrático, onde eles vêem as crianças por um curto período de tempo todos os dias”, afirmou uma fonte.

Inclusive, a fase atual de Kate também está em sua lista de regras. Ela tem a permissão para cuidar da saúde longe dos holofotes e só aparecer quando estiver pronta. “Ela e William estão vivendo o dia a dia, porque ninguém sabe realmente o que está por vir”, afirmou ele, já que Kate foi diagnosticada com câncer no início do ano e faz o tratamento com quimioterapia.