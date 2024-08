Biógrafo da realeza revela como William e Kate Middleton confirmaram o namoro

Uma brincadeira entre amigos foi a responsável pelo príncipe William confirmar que estava apaixonado por Kate Middleton. Saiba como foi

O príncipe William e Kate Middleton estão casados há muitos anos e são pais de três crianças. Porém, você sabe como eles confirmaram o romance para os amigos? A revelação foi feita por meio de uma brincadeira! Esta lembrança foi contada pelo biógrafo real Robert Jonson.

O biógrafo contou que o romance foi assumido pelo casal enquanto eles brincavam com os amigos de faculdade. Os dois fingiam que eram apenas amigos, mas já estavam vivendo um affair às escondidas. Em um jantar com os colegas, eles começaram a brincar de ‘Eu Nunca’ e contaram experiências de suas vidas.

Durante o jogo, a ex-namorada de William, Carly Massy-Birch, entregou que William já tinha se envolvido com duas pessoas que estavam naquela sala. Com isso, ela fez o casal revelar que estava junto.

A biógrafa Katie Nicholl revelou mais detalhes do que aconteceu naquela noite. “Carly anunciou: ‘Eu nunca namorei duas pessoas nesta sala’, sabendo que William era o único que tinha namorado, porque Kate estava sentada ao lado dele”, disse ela. Então, William ficou em choque com a revelação do seu affair e mandou um olhar bravo para Carly. “Sabíamos que eles estavam juntos, mas foi a primeira vez que William confirmou o relacionamento dele e de Kate em público”, disse uma fonte.