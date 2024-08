As regras de vida que Kate Middleton impôs na realeza britânica

Ao entrar para a realeza britânica, Kate Middleton estabeleceu várias ‘regras de vida’ para ter uma boa convivência ao longo de sua jornada

A princesa de Gales Kate Middleton estabeleceu suas ‘regras de vida’ ao aceitar entrar para a família real britânica para viver o seu amor com o príncipe William. O biógrafo Robert Jobson contou em seu novo livro, Catherine - The Princess of Wales, que ela foi bem clara em quais eram as suas convicções e como queria viver.

O escritor contou que Kate impôs que a família seria a sua prioridade, apesar de também ser leal à coroa. “Ela conhece sua própria mente e até estabeleceu suas regras de vida fundamentais que ela seguiria quando entrasse para a família”, disse ele. As regras de Kate foram apresentadas para o sogro, rei Charles III, e a rainha Elizabeth II logo que ela ficou noiva de William.

Uma das regras de Kate era de que ela precisava de espaço para desempenhar o seu papel na realeza. Além disso, ela informou que precisava de tempo para se adaptar ao universo da família real. “Ela deixou claro que não seria enquadrada em tarefas específicas e insistiu em ter sua cota completa de licença-maternidade. Sua prioridade, ela enfatizou, sempre seria a família”, declarou o biógrafo.

Esta decisão dela demonstra muita força e coragem, já que ela sabe o que quer e quer cuidar de seus filhos da melhor forma possível. “Vinda de uma origem diferente, ela aprecia a importância de ter tempo com a família. Ela não foi criada naquele ambiente aristocrático, onde eles vêem as crianças por um curto período de tempo todos os dias”, afirmou uma fonte.

Inclusive, a fase atual de Kate também está em sua lista de regras. Ela tem a permissão para cuidar da saúde longe dos holofotes e só aparecer quando estiver pronta. “Ela e William estão vivendo o dia a dia, porque ninguém sabe realmente o que está por vir”, afirmou ele, já que Kate foi diagnosticada com câncer no início do ano e faz o tratamento com quimioterapia.

Kate Middleton e príncipe William demitiram funcionários

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton tomaram a decisão de dispensarem os funcionários da casa deles em Windsor, na Inglaterra. Eles demitiram as pessoas que trabalhavam no local em busca de mais proximidade com os filhos.

De acordo com o site Daily Mail, William e Kate seguem uma linha diferente dos outros grandes nomes da família. Geralmente, os grandes membros da realeza possuem chefs de cozinha, mordomos, camareiros e assistentes cuidando de suas casas 24 horas por dia. Porém, com o casal real é diferente.

Os dois possuem apenas funcionários que os ajudam a cuidar da casa durante o dia e a organizar a agenda da família. Então, quando as crianças voltam da escola, apenas os pais cuidam deles e da casa. Para isso, eles demitiram vários funcionários nos horários que não eram necessários.

William e Kate priorizam a criação dos filhos do jeito deles. Para isso, eles fazem as tarefas da casa junto com as crianças quando os funcionários não estão mais lá. “As crianças ajudam a pôr a mesa, limpar os pratos quando terminam de comer e ajudam a arrumar a casa. Não há tratamento preferencial”, disse uma fonte.

Inclusive, o casal real decidiu que a babá Maria Teresa Turrion Borrallonão iria mais morar com eles quando se mudaram para Windsor. Assim, Kate consegue ficar ainda mais próxima dos filhos e criá-los com os ‘pés no chão’ e sem deslumbres por serem da realeza.