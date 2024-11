Kate Middleton retoma atividade de sua rotina após tratamento contra o câncer

Especialista da família real britânica revela detalhe sobre a vida pessoal da princesa de Gales Kate Middleton, que lutou contra o câncer em 2024

A princesa de Gales Kate Middleton está retomando as atividades do seu dia a dia aos poucos desde que encerrou o tratamento de quimioterapia contra o câncer. Inclusive, o biógrafo Robert Jobson, especialista na família real britânica, contou que ela está bem e voltou a se exercitar com frequência.

“Catherine está muito bem. Ela voltou a treinar na academia e fazer tudo o que queria. Acho que começaremos a vê-la muito mais e que ela vai em compromissos, além de trabalhar no escritório”, disse ele.

No entanto, ele destacou que as viagens de Kate ainda devem demorar mais um tempo para acontecerem. “Em vez de viajar por todo o país, como ela costumava fazer, acho que ela vai se concentrar em eventos mais impactantes, fazer coisas mais importantes para ela, porque ela não quer ficar doente de novo. O foco dela está na família, ao mesmo tempo em que quer realizar eventos importantes”, comentou.

Inclusive, Jobson apontou que viagens internacionais podem fazer parte da agenda de Kate em 2025. “Eles vão começar a viajar novamente e espero que façam pelo menos uma turnê no próximo ano. Eu esperaria uma viagem ao Canadá”, declarou.

Por que o príncipe William não usa aliança?

O príncipe William é casado desde 2011 com a princesa de Gales Kate Middleton. Porém, ele nunca usou aliança de casamento. Quer saber o motivo? Confira abaixo!

Desde que William e Kate se casaram, a realeza britânica já deixou bem claro que o príncipe não iria usar aliança. Na divulgação do casamento real, os representantes da realeza informaram que a cerimônia teria apenas o anel de Kate, que foi feito em ouro galês.

Portanto, William apenas usou a tradição de que os homens não são obrigados a usarem aliança. "Embora seja tradicional que as mulheres da realeza usem um anel de noivado e uma aliança de casamento depois de se casarem, nunca foi tradicional que os homens da realeza usassem uma.Acho que, quando você tem um casamento assistido por milhões, todo mundo sabe que você é casado", disse a especialista Eloise Parker.

Além disso, ele não tem o costume de usar acessórios. "Ele não é de joias. Ele nunca usou nenhuma. Ele decidiu que não queria usar uma no casamento. É tudo uma questão de preferência pessoal", disse uma fonte do site The Mirror.

Leia também: Saiba qual é a sobremesa favorita da princesa Kate Middleton