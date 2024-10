Saiba qual é a sobremesa favorita da princesa Kate Middleton

O príncipe William revelou uma curiosidade sobre a vida de sua esposa, Kate Middleton, ao confirmar qual é a sobremesa favorita dela

A princesa de Gales Kate Middleton possui uma sobremesa favorita em sua rotina. Em um evento nesta semana, o príncipe William revelou uma curiosidade sobre a intimidade de sua esposa ao confirmar qual é o doce que ela mais gosta em sua rotina.

De acordo com a revista People, a informação foi dada durante um evento na quinta-feira, 17, quando William conversou com jovens de um programa da faculdade. Em um momento, o chef Darren Watson contou que pesquisou sobre Kate e descobriu que a sobremesa favorita dela é o Sticky Toffee Pudding . Então, William confirmou e disse: “Muito bom!”.

O Sticky Toffee Pudding é um bolo macio e úmido, feito com tâmaras e baunilha. O doce é servido com uma calda de caramelo e também pode ser acompanhado de sorvete de creme. É uma sobremesa tradicional britânica, que surgiu no início dos anos 1900 .

Por sua vez, William também contou qual é o seu doce favorito. “Qualquer tipo de doce eu aceito, adoro qualquer coisa de chocolate e qualquer coisa doce”, disse ele.

Além disso, ele contou que sempre gosta de voltar para casa com algum doce ou lembrancinha para os filhos. “Nunca vá para casa de mãos vazias, esse é o lema crucial de um pai”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Sticky Toffee by Van Stone | Desserts (@thestickytoffee)

Rara aparição de Kate Middleton após quimioterapia

A princesa de Gales Kate Middleton está de volta aos eventos oficiais da realeza britânica após encerrar o tratamento de quimioterapia contra o câncer. No dia 10 de outubro, ela apareceu de surpresa em um evento que tinha a presença confirmada apenas do seu marido, o príncipe William.

Kate e William apareceram juntos e sorridentes em uma demonstração de apoio para a comunidade de Southport. Os dois foram levar o apoio deles para as famílias e amigos de três crianças que foram mortas em um ataque em 29 de julho de 2024. Eles conversaram com os profissionais que prestaram o socorro para as crianças que estava em uma aula de dança quando foram esfaqueadas. A intenção do encontro foi conscientizar sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, que foi celebrado neste dia 10 de outubro.

Este foi o primeiro compromisso público dela desde que anunciou o fim do tratamento com quimioterapia em 9 de setembro de 2024, depois de seis meses do anúncio do diagnóstico de câncer.