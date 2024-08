"O dia mais feliz da vida da Liz se tornou o mais triste", desabafou a cantora Thaeme ao falar sobre a morte da cachorrinha da filha

Thaeme usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 23, para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de Lolla, a cachorrinha de sua filha mais velha, Liz, de cinco anos.

O sonho da menina sempre foi ter um animal de estimação e a cantora realizou o seu desejo na última semana. Na ocasião, a artista postou uma foto da herdeira com a cachorra e contou como ela reagiu: "'Mamãe, hoje é o dia mais FELIZ DA MINHA VIDA!'"!, revelou a mamãe.

Alguns dias depois, Lolla acabou morrendo e Thaeme lamentou a sua perda. "Mas você foi embora… cedo demais… Minha pequena, você passou como um meteoro na nossa vida e trouxe muito mais amor e alegria pro nosso lar que muitos durante uma vida toda… Eu não sabia o QUANTO eu precisava de você, Lolla… Até te ter comigo num impulso… e te perder num piscar de olhos…", lamentou a cantora, sem dar detalhes sobre a causa da morte.

Em seguida, ela revelou que ainda não contou para Liz sobre a morte da pet. "Te amamos profundamente, de todo o nosso coração e eu passaria 1000 noites em claro como a nossa primeira juntas, para ter você de volta! Preciso contar pra Liz e ainda não sei como… Sua filhinha tão amada e desejada virou estrelinha."

"Já pedi pra Jory e pro Campeão cuidarem de você e eu sei que eles irão! "Vai que a gente se encontra de novo", estou torcendo por isso… E eu vou te ninar e mimar do jeito que eu queria ter feito aqui! Por uma razão, Deus te quis aí e um dia entenderei porque… o dia MAIS FELIZ da vida da Liz se tornou o mais triste em tão pouco tempo! Obrigada pelas gargalhadas, nossa eterna LOLLINHA, você marcou nossa vida pra sempre!", finalizou.

Confira:

Filha caçula de Thaeme rouba a cena em foto em família

Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 16, ao compartilhar uma foto em família. O registro foi feito para comemorar o aniversário de seu marido, Fábio Elias. Na foto postada no feed do Instagram, a cantora aparece segurando a filha mais velha, Liz, de cinco anos, enquanto a caçula, Ivy, de dois, está no colo do papai.

A pequena, contudo, acabou roubando a cena ao forçar o sorriso. Ao dividir a imagem, Thaeme brincou com a situação. "Sorriso 'nada' forçado da Ivynha!", escreveu a artista, que também se declarou para o marido e as filhas. "Minha família, meu bem mais precioso! Nos proteja de todo mal, Senhor e seja sempre feita a sua vontade! Niver do marido", completou. Confira a publicação completa!