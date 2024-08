A cantora Thaeme encantou os seguidores ao compartilhar uma foto ao lado do marido, Fábio Elias, e das duas filhas, Liz e Ivy

Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 16, ao compartilhar uma foto em família. O registro foi feito para comemorar o aniversário de seu marido, Fábio Elias.

Na foto postada no feed do Instagram, a cantora aparece segurando a filha mais velha, Liz, de quatro anos, enquanto a caçula, Ivy, de dois, está no colo do papai. A pequena, contudo, acabou roubando a cena ao forçar o sorriso.

Ao dividir a imagem, Thaeme brincou com a situação. "Sorriso 'nada' forçado da Ivynha!", escreveu a artista, que também se declarou para o marido e as filhas. "Minha família, meu bem mais precioso! Nos proteja de todo mal, Senhor e seja sempre feita a sua vontade! Niver do marido", completou.

Os fãs rasgaram elogios para a família e deixaram mensagens felicitando Fábio Elias nos comentários. "Família linda e abençoada", disse uma seguidora. "Que família linda! Deus os abençoe e proteja! Parabéns para o maridão", escreveu outra. "Parabéns para o seu amado. Que Deus dê muita saúde a ele e toda sua família", falou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Com cliques raros, Thaeme presta homenagem aos pais

Thaeme Mariôto aproveitou o dia de TBT para compartilhar nas redes sociais algumas fotos dos pais, que completaram 45 anos de casados recentemente. Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora sertaneja recordou cliques de quando dona Suely e seu Gilberto Mariôto se casaram e parabenizou o casal.

"Já que é #tbt quero parabenizar meu casal favorito do mundo todo: meus pais, pelos 45 anos de casados que fizeram essa semana! Já há mais de 50 anos juntos… Raridade nos dias de hoje! Que Deus os proteja dando muita saúde, amor e momentos infinitos de felicidade ao lado da linda família que formaram! Amo vocês infinitamente! #CasamentoSuelyeGilberto", declarou. Confira as fotos!