A cantora Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que realizou o sonho de sua filha mais velha, Liz

Thaeme Marioto decidiu realizar um grande sonho de sua filha mais velha, Liz, de cinco anos. A menina, fruto de seu casamento com o empresário Fábio Elias, ganhou uma cachorrinha e não escondeu a felicidade.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora postou uma foto da herdeira toda sorridente com a cachorrinha, que se chama Lola, e contou como ela reagiu após ter seu sonho realizado. "'Mamãe, hoje é o dia mais FELIZ DA MINHA VIDA!'"!, falou Liz ao conhecer a pet.

Depois, Thame falou sobre a realização da filha. "Nessa altura da vida, isso é o que realmente mais me deixa feliz! Liz realizando seu maior sonho de ter um cachorro… Apresento a vocês a nossa Lolla! Que seja uma jornada de muito amor e companheirismo como tive com meus outros cachorros! Fui tão feliz! Que vocês também sejam, meus amores!", completou.

Além de Liz, Thaeme e Fábio também são pais de Ivy, de dois aninhos. Recentemente, a caçula roubou a cena ao forçar o sorriso durante uma foto em família. "Sorriso 'nada' forçado da Ivynha!", comentou a cantora ao postar o clique.

Confira:

Thaeme revela ter sofrido novo aborto em desabafo emocionante

A cantora Thaeme Mariôto usou as redes sociais para dividir com os seguidores um momento delicado que passou recentemente. A artista, que é mãe de Liz e Ivy, revelou que sofreu um aborto espontâneo no começo do ano. Esse foi o quinto aborto que a sertaneja sofreu.

"Sabe que eu não contei isso pra vocês ainda, mas no início desse ano tive uma nova perda gestacional. O bebê não havia sido planejado, mas simplesmente aconteceu (tomando anticoncepcional - mas esqueci 2 dias)… No início levei um belo de um susto, até porque o "recado" veio em um sonho, mas fiquei imensamente feliz e imensamente insegura, tendo em vista que já tinha perdido 4 bebês e dessa vez não havia me preparado com vitaminas, pré-natal, essas coisas todas. Mas entreguei nas mãos de Deus, que tudo sabe. E Ele, depois de alguns dias, levou meu novo anjo pra pertinho dEle pra se reunir com seus irmãos lá no céu", contou ela em um trecho. Veja a postagem completa!