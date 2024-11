Ana Maria Braga lamenta morte em sua família e apresenta novo membro

Ao anunciar novo membro em sua família, Ana Maria Braga lamenta falecimento de sua cachorrinha, de 17 anos, e não esconde emoção; veja

A apresentadora Ana maria Braga compartilhou um vídeo em sua rede social para contar sobre a chegada de um novo membro em sua família e acabou revelando também uma perda que tiveram recentemente. Emocionada, a famosa falou que um de seus cachorros morreu e mostrou o novo que deu para seu namorado, Fabio Arruda.

Em casa, por estar afastada do Mais Você após testar positivo para a covid-19, a loira surgiu de pijama e segurando a pet Pitaya. Ana Maria Braga então contou emocionada que a cachorrinha Cristal, de 17 anos, faleceu há pouco tempo.

"Ela tava com 17 aninhos e já tava cega há algum tempo, a gente cuidou bastante dela, nos últimos tempos agora ela tava com câncer no fígado, tava com muita dor, tava vivendo a base de remédio e não aceitava mais o remédio e ela foi descansar", falou e revelou que Pitaya chegou há um mês e foi um presente dela para o amado.

Nesta quarta-feira, 06, a apresentadora postou um vídeo explicando que está afastada de seu programa após descobrir que está com covid-19 mais um vez. A comunicadora contou que ficou apenas com a voz rouca.

