Ana Maria Braga posa com o namorado em viagem especial ao Havaí

Preparando reportagens especiais para o 'Mais Você', a apresentadora Ana Maria Braga dividiu fotos dos bastidores ao lado do namorado

A apresentadora Ana Maria Braga está encarando algumas aventuras no Havaí, Estados Unidos, para apresentar ao público reportagens especiais no 'Mais Você'. Por meio das redes sociais, a comunicadora tem compartilhado pequenos spoilers do que está por vir na atração da Globo.

Em meio às gravações do trabalho, Ana Maria também tem aproveitado momentos divertidos da viagem. Na tarde de terça-feira, 29, Ana Maria dividiu registros especiais dos bastidores, incluindo um ao lado do namorado, Fabio Arruda, com quem está junto desde o primeiro semestre de 2022.

Esbanjando alegria, a apresentadora escolheu um look leve e florido para curtir a ocasião. A veterana ainda publicou um vídeo mostrando sua passagem por Waikiki, uma das praias mais famosas do Havaí.

"Mão na massa! Já começamos a gravar as matérias especiais no Havaí para o Mais Você. Nossa primeira parada é na praia de Waikiki que fica em Honolulu, capital do Havaí. E você sabia que o Havaí faz parte dos Estados Unidos? Apesar de ficar bem distante do continente, o território aqui é americano", escreveu a famosa na legenda.

Confira as publicações de Ana Maria Braga no Havaí:

Ana Maria Braga posa com o namorado, Fabio Arruda - Reprodução / Instagram

Ana Maria Braga homenageia o namorado em data especial

A apresentadora Ana Maria Braga usou as redes sociais no domingo, 27, para compartilhar uma bela homenagem ao namorado, Fabio Arruda. Em seu Instagram oficial, a comandante do 'Mais Você', da TV Globo, abriu um álbum de fotos raras e especiais do casal e celebrou mais um ano de vida do amado.

"Companheirismo é a base de uma conexão verdadeira, onde duas pessoas se apoiam e se entendem de forma especial. É o calor de um olhar amigo nos momentos de silêncio, o conforto de uma mão que se estende nas dificuldades da vida", iniciou a apresentadora na legenda.

E completou: "Nesse laço, cada risada e cada desafio superado se transforma em uma história única, marcada pela confiança e pela presença constante um do outro. Companheirismo é mais do que apenas estar junto; é caminhar lado a lado, construindo sonhos e alimentando esperanças. Parabéns, Fabio. Que o novo ano te traga sorrisos e conquistas. Te amo".

