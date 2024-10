Quem são os filhos de Marta Suplicy? Conheça Eduardo, João e André

Casada com Eduardo Suplicy durante 36 anos, Marta Suplicy é mãe dos artistas Supla e João, e do advogado André. Saiba quem são

Após a CARAS Brasil relembrar quem são os netos de Marta Suplicy e quando ocorreu o término de seu casamento com Eduardo Suplicy, agora é a vez de relembrar quem são os filhos da ex-prefeita de São Paulo.

Mãe de Eduardo, João e André Suplicy, Marta sempre procurou ser discreta com relação à vida pessoal e familiar, porém dois de seus filhos optaram pela vida artística pública. Saiba quem são:

Marta Suplicy e seus filhos - Foto: Reprodução

EDUARDO SUPLICY

Conhecido por todo o Brasil como Supla, o cantor e compositor ingressou na carreira musical quando era adolescente, criando uma identidade dentro do rock, punk e hardcore. Se juntou a diversas bandas até se tornar cantor solo e foi em 2001, quando participou do reality show Casa dos Artistas, no SBT, que viu a sua popularidade aumentar. Durante o programa, ele viveu um relacionamento com a atriz Bárbara Paz e o casal foi tão bem aceito pelo público, que ela ganhou o reality e ele ficou em segundo lugar. Supla é o primogênito da família, hoje, com 58 anos, segue na vida pública e não passa despercebido.

ANDRÉ SUPLICY

Diferente dos irmãos, André Suplicy (56), filho do meio, não escolheu a vida artística. Ele é formado em Direito, com especialização em Direito Empresarial e Direito Econômico e atua na área jurídica há mais de 30 anos. Discreto, André é pai de dois meninos.

JOÃO SUPLICY

João Suplicy (50), caçula da família, também optou pela vida artística e chegou a formar uma dupla com o irmão, Supla, entre 2008 e 2010, com o nome de Brothers of Brazil. Como cantor solo, já realizou show com temática voz e violão e utiliza as redes sociais para divulgar vídeos em que aparece cantando e tocando o instrumento. É pai de duas meninas e um menino.

Em 2012, a CARAS Brasil publicou uma matéria em que supla e João se lamentavam por não estarem com a mãe, na comemoração de Dia das Mães, na época, eles estavam em turnê: “Infelizmente teremos que falar com ela via Skype ou telefone, porque estaremos longe”, contou Supla. “Vamos mandar uma mensagem do coração porque, se não fosse ela, não estaríamos aqui”, completou o músico entre risos, na época.

RELEMBRE

Em 2018, Eduardo Suplicy, ex-marido de Marta e pai de seus filhos, homenageou a ex-companheira em seu aniversário: