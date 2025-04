Qualidade alto padrão

No competitivo mercado imobiliário do Vale do São Francisco, a Metro Quadrado tem se destacado por oferecer um portfólio exclusivo de imóveis e uma proposta diferenciada de atendimento.

Fundada por Carlos Araujo e Juvina Almeida, a empresa vem se consolidando como referência em imóveis de médio e alto padrão em Petrolina (PE) e cidades vizinhas, apostando em um modelo de atuação consultivo e mais próximo das necessidades de cada cliente.

Mais do que intermediar vendas, a proposta da Metro Quadrado é transformar a experiência de quem busca um imóvel. “Nosso objetivo sempre foi proporcionar uma jornada personalizada, que valorize o sonho de cada pessoa”, explica Carlos Araujo, administrador de empresas e cofundador da imobiliária.

Natural de Recife, Carlos iniciou sua trajetória profissional ainda adolescente, entregando marmitas para o Hospital das Clínicas. Passou por experiências internacionais antes de se estabelecer no mercado imobiliário.

A trajetória de Juvina Almeida, economista e cofundadora da Metro Quadrado, também contribuiu para o posicionamento inovador da empresa. Com passagens pelo setor financeiro, ela trouxe um olhar mais estratégico e humano para o negócio. “O mercado precisava de uma abordagem mais empática. Entender o que o cliente quer e precisa, em vez de apenas empurrar produtos, faz toda a diferença. Buscamos oferecer soluções com ética, escuta ativa e respeito ao desejo de cada pessoa”, afirma.

Desde sua fundação, a Metro Quadrado tem enfrentado o desafio de romper com o modelo tradicional do setor, muitas vezes baseado em um atendimento impessoal e pouco flexível.

A curadoria cuidadosa dos imóveis disponíveis para venda é outro ponto forte da Metro Quadrado, que busca atender aos perfis mais exigentes do mercado local.