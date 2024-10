Quando Marta e Eduardo Suplicy largaram? Anúncio veio por assessoria

Casal de políticos ficaram juntos durante 36 anos e tiveram três filhos, André Suplicy, João Suplicy e Supla; relembre a separação

Em 2001, Marta e Eduardo Suplicy anunciaram a separação do casamento, que durou 36 anos, por meio de uma nota de assessoria. Na ocasião, Marta ocupava o cargo de prefeita de São Paulo e Suplicy, o de senador.

A nota, publicada pela assessoria dele e assinada pelo casal, não entrou em detalhes sobre o motivo do término e pegou a todos de surpresa: "Informamos que resolvemos nos separar e, a partir de hoje, residimos em casas diferentes. Trata-se de assunto pessoal e familiar sobre o qual nenhum dos dois fará qualquer comentário.", dizia.

Após o anúncio, ambos seguiram de maneira discreta, ignorando as perguntas da imprensa e mencionando a nota enviada à imprensa a fim de cessar quaisquer dúvidas sobre o assunto.

No ano passado, a CARAS Brasilrelembrou um momento há 23 anos, em que o sambódromo de São Paulo recebeu o ex-casal para curtir o camarote vip do Carnaval paulistano. Apesar de estarem no mesmo local, não houve registros de interação entre os dois. Na ocasião, Marta estava acompanhada de seu então namorado Luís Frave.

A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy e seu namorado e Eduardo Suplicy - Foto: Divulgação/Caras

O ex-casal de políticos se conheceu ainda na adolescência e juntos tiveram três filhos, Supla, André e João. Avós de Téo, Bernardo, Laura e Maria Luiza, não há como negar que os 36 anos em que estiveram juntos renderam bons frutos.

QUEM SÃO OS NETOS DE MARTA E EDUARDU SUPLICY?

Em 2006 a CARAS Brasil publicou uma matéria que trazia a rara aparição de Laura e Téo, netos de Marta Suplicy . Na época, os pequenos tinham apenas 2 e 3 anos e apareciam com a avó no evento de aniversário de 452 anos de São Paulo. Marta também é avó de Bernardo e Maria Luiza; saiba quem são