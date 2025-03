Médico Gustavo Baptista alia técnica precisa e empatia no tratamento da coluna

A medicina não é apenas uma ciência, mas também um ato de amor. Para Gustavo Baptista, ortopedista e especialista em cirurgia da coluna vertebral, essa é uma verdade que guia toda a sua trajetória profissional. Natural de Atílio Vivácqua, uma pequena cidade do interior do Espírito Santo, ele carrega consigo não apenas a técnica refinada adquirida ao longo dos anos de formação, mas também um olhar humanizado sobre seus pacientes. "O ser humano que eu sou e que procuro levar para os meus pacientes vem das minhas raízes, da minha família", afirma.

A vocação para a medicina surgiu cedo, inspirada pelo pai e pela irmã — ambos médicos. Mas foi nas mulheres da família — avó, mãe e tias, todas professoras — que sentiu a verdadeira essência do legado do bisavô como algo grandioso. Formou-se na Faculdade de Medicina aos 23, no Rio de Janeiro, e especializou-se em Ortopedia pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e em cirurgia da coluna no Centro Especializado em Coluna Vertebral do Rio de Janeiro e na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Em seguida, aprimorou seus conhecimentos na Universidade de São Paulo (USP), na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), onde realizou a subespecialização em cirurgia videoendoscópica de coluna. Hoje, ele faz parte do corpo docente como professor assistente da especialização em cirurgia videoendoscópica da coluna, e também é professor assistente da Pós-graduação em Cirurgia de Coluna do Instituto Carlos Chagas.

Além disso, Gustavo é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC) e da AO Spine International. Foi na ortopedia e, mais especificamente, na área da cirurgia da coluna que encontrou sua paixão, e a maneira de levar empatia e cuidado ao próximo através da medicina e sua especialidade.

"Sempre acreditei que a educação aliada à tecnologia é a base da evolução da medicina. Ensinar me mantém em constante aprendizado e me permite compartilhar conhecimento com novos profissionais que seguirão esse caminho", destaca.

Instituto de Coluna e Dor ICOD - Humanização e ciência

Com a intenção de proporcionar um atendimento médico de excelência, Gustavo fundou o Instituto de Coluna e Dor (ICOD), em parceria com a anestesista e especialista em medicina da dor e Medicina Intervencionista da Dor, Mariana Moreirão. "Criamos um ambiente onde tratamos não apenas a dor física, mas também estudamos e entendemos a necessidade de tratar os pacientes de maneira completa, incluindo dores que geram insatisfações e limitações, muitas vezes atreladas às patologias da coluna. A dor afeta a qualidade de vida, e nosso compromisso é proporcionar um tratamento eficaz, mas também acolhedor".

O ICOD surgiu da percepção de que muitos médicos e clínicas tratavam apenas os sintomas, deixando de lado a individualidade de cada paciente. O instituto se destaca pelo uso de técnicas consagradas e também atualizadas minimamente invasivas, guiadas por USG, possibilitando maior precisão, uma recuperação mais rápida e menos traumática para os pacientes. Um dos maiores diferenciais é justamente o atendimento humanizado associado à medicina moderna, um conceito que vai além da consulta. "Muitos dos nossos pacientes chegam ao consultório desacreditados, após passarem por inúmeras tentativas de tratamento sem sucesso. Nosso papel é escutar, entender e acolher cada história, e assim definirmos o melhor tratamento", afirma.

"Não se trata apenas de tratar a dor, mas de devolver qualidade de vida", ressalta.

A cirurgia videoendoscópica de coluna, uma das especialidades do médico Gustavo Baptista, tem revolucionado o tratamento de patologias como hérnias de disco e estenose do canal lombar. Mas atualmente, muitos estudos ampliam suas fronteiras para tratamentos de alguns tipos de tumores e infecções. "Com uma incisão de apenas um centímetro, conseguimos aliviar a compressão dos nervos ou medula, e proporcionar uma recuperação rápida. Em grande parte, o paciente pode ter alta e voltar para casa no mesmo dia e, em muitos casos, retornar ao trabalho no dia seguinte. Isso é um divisor de águas para quem convive com dor e limitações diárias", explica.

Além dos avanços tecnológicos, o especialista enfatiza a importância da comunicação com seus pacientes. "Não adianta sermos excelentes no que fazemos se as pessoas não enxergam isso. A equipe que cuida da minha comunicação me ajuda a mostrar aos pacientes quem sou eu verdadeiramente, como trabalho e quais são os valores que norteiam minha medicina."

Avanços tecnológicos e o futuro da medicina da coluna

Apaixonado por tecnologia na medicina e inovação, Gustavo acompanha de perto as mais recentes descobertas e avanços na medicina da coluna vertebral. Ele cita também o uso de técnicas minimamente invasivas para a realização de artrodeses, que ganharam ainda mais espaço nos últimos anos devido ao aprimoramento dos implantes. Com incisões cirúrgicas pequenas, por via lateral ou anterior (abdominal) para acesso à coluna, e implantação de dispositivos mais avançados e modernos, proporcionando maior estabilidade, segurança e eficácia à cirurgia — e, consequentemente, uma melhor e mais rápida recuperação. Conhecidas como “Lateral Lumbar Interbody Fusion” (LLIF) e “Anterior Lumbar Interbody Fusion”(ALIF), respectivamente.

Além disso, a biotecnologia, o uso terapias por ondas de choque, laser de alta intensidade, com medicina regenerativa são áreas que despertam grande interesse. "Estamos falando de um futuro em que poderemos tratar estruturas vertebrais, neurológicas e osteoarticulares por meio de terapia celular, por exemplo, evitando procedimentos mais invasivos ou desnecessários. Essa evolução já é atual, pois temos instituições brasileiras de alto padrão científico engajadas nesse interesse e com publicações robustas mostrando a eficácia. É uma esperança real para pacientes que hoje vivem com dor e pouca qualidade de vida", afirma Gustavo.

Ele também acredita no papel da inteligência artificial (IA) na medicina do futuro, unindo a atuação da equipe médica de Radiologia ao especialista. "A IA pode ajudar a identificar padrões nos exames e auxiliar no diagnóstico precoce de doenças da coluna. Isso pode fazer toda a diferença no tratamento, pois quanto antes identificarmos o problema, maiores são as chances de sucesso e menor o impacto na vida do paciente", explica.

Porém, apesar dos avanços, ele alerta sobre as barreiras burocráticas que dificultam a ampliação do acesso a essas tecnologias. "O Brasil ainda enfrenta muitos conflitos de interesse que limitam a adoção de tratamentos inovadores na saúde suplementar e no SUS. A burocracia é um dos grandes desafios para a evolução da medicina. Precisamos incentivar a pesquisa e criar políticas que viabilizem essas inovações para a população", destaca.

O impacto da prevenção e do estilo de vida

Outro ponto essencial para a saúde da coluna é a prevenção. O especialista alerta que condições genéticas influenciam de maneira significativa no desenvolvimento das doenças da coluna vertebral, mas também afirma que os hábitos de vida com sedentarismo e o tabagismo são exemplos dos grandes vilões da saúde da coluna. “A dor, em sua maioria, não surge do dia para a noite; geralmente é o resultado de anos de maus hábitos", explica.

Segundo Gustavo, uma postura com ergonomia inadequada, associada a períodos prolongados sentado no trabalho, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos, smartphones e até mesmo o estresse emocional são fatores que influenciam diretamente a saúde da coluna. Esse cenário trouxe uma mudança no entendimento e comportamento dos pacientes, principalmente durante e após a pandemia da COVID-19, devido às adaptações necessárias para suprir as demandas do mercado de trabalho e econômicas num cenário mundial.

Ele destaca que uma boa alimentação e atividades físicas, como musculação, pilates e caminhada, são fundamentais para manter a saúde da coluna a longo prazo, minimizando o impacto das alterações degenerativas e do metabolismo ósseo ao longo do tempo. "A osteoporose é uma doença silenciosa, e um estilo de vida saudável pode evitar fraturas e suas complicações. O movimento é essencial. O corpo precisa estar ativo para garantir a sustentação adequada da coluna", diz.

Para ele, educar os pacientes sobre esses fatores é parte essencial da medicina preventiva. "Muitas vezes, com pequenas mudanças no dia a dia, conseguimos evitar cirurgias e tratamentos complexos prolongados. Prevenir é sempre o melhor caminho", garante.

Planos para o futuro: Um instituto para todos

Apesar do sucesso de Gustavo Baptista e do ICOD, há um sonho ainda maior: levar a medicina de excelência para quem mais precisa, mas não tem acesso ou recursos financeiros. "Quero criar um instituto em minha cidade natal, Atílio Vivácqua-ES, para oferecer tratamento gratuito para pacientes com lesão medular e problemas na coluna. É um projeto que quero ver se tornando realidade nos próximos anos", afirma.

O projeto nasceu da vontade de retribuir aquilo que conquistou para a comunidade que o formou como ser humano. "Tenho um carinho enorme pela minha cidade e pelas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Nada mais justo do que devolver, por meio da medicina, tudo o que recebi."

O instituto deve contar com uma estrutura equipada para atender casos complexos e também oferecer o acompanhamento psicológico e fisioterapêutico. A ideia é construir um espaço onde pacientes do interior tenham acesso ao mesmo padrão de excelência disponível nos grandes centros urbanos. "Nem todo mundo tem condições de arcar com um tratamento de alto custo. Meu desejo é poder oferecer uma estrutura que permita atendimento digno a quem precisa, independentemente da situação financeira", diz.

O legado de amor pela medicina

Gustavo avalia que a medicina é mais do que uma profissão; é um compromisso de vida. "Quando passei no vestibular de medicina, prometi a Deus que Ele não se arrependeria de me dar essa oportunidade. E jamais me esqueceria da razão pela qual escolhi essa carreira. Quero levar qualidade de vida e amor para os meus pacientes. O alívio da dor não pode ser apenas físico, precisamos ir além. Essa é a essência da medicina em que eu acredito: levar amor em forma de Medicina!", ressalta.

