Quem são os netos de Marta Suplicy? Veja como eles estão hoje

Téo e Laura foram destaques na CARAS Brasil com Marta Suplicy no passado; hoje discretos, dupla não expõe a avó nas redes sociais

Em 2006 a CARAS Brasil publicou uma matéria que trazia a rara aparição de Laura (20) e Téo (21), netos de Marta Suplicy(79). Na época, os pequenos tinham apenas 2 e 3 anos e apareciam com a avó no evento de aniversário de 452 anos de São Paulo. Marta também é avó de Bernardo (18) e Maria Luiza (19); saiba quem são

Apesar de fazerem parte de uma família de vida pública, a aparição dos netos de Marta Suplicy é rara. Laura Scotolo, filha do caçula João Suplicy (50), possui pouco mais de dois mil seguidores no Instagram e leva uma vida discreta. Em seu perfil é comum a publicação de fotos em viagens, momentos de sua rotina e declarações para a sua namorada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laura (@lauscotolo)

João também é pai de Maria Luiza (19), fruto do relacionamento com a apresentadora Maria Paula (53). A jovem não possui rede social pública, porém sua mãe faz questão de publicar diversas imagens de momentos marcantes com a filha, como a formatura, a ida à universidade. Em uma das postagens, Maria Paula se refere à filha como "Minha escritora favorita."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Paula (@mariapaula_brasil)

Teodoro Suplicy, cujo pai é André Suplicy (56), filho do meio de Marta, é estudante de psicologia na Pontifícia Universidade Católica, e raramente utiliza as redes sociais. Sua última postagem foi no ano passado, e o rapaz aparece cantando em uma banda de rock, gosto bastante parecido com o do Tio, Eduardo Supla (58). O neto mais novo, Bernardo, é irmão de Téo, mas não há aparições públicas do jovem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Teodoro Suplicy (@teodoro_levemente_salgado)

Em 2007, a CARAS Brasil também publicou a visita de Marta Suplicy ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, junto com a neta Maria Luiza e sua mãe, Maria Paula. Na ocasião, ela comentou que estava com saudade da neta: "Há dois meses eu não via minha neta. Tenho que aproveitar esses raros momentos.".

Marta também aproveitou para falar sobre seu papel como avó: "Me considero uma avó moderna, que está preocupada em transformar minha neta numa mulher forte e consciente para viver no mundo de hoje.", disse na época.

Foto: Reprodução

Em 2018, a avó orgulhosa de Laura, publicou nas redes sociais uma foto da jovem tocando violoncelo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marta Suplicy (@martasuplicy)

Em publicação da avó no Facebook no ano passado, Laura aparece ao lado do tio, Supla: