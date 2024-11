Viviane Araújo concilia novela e maternidade: ‘Aproveitando ao máximo’

Em entrevista à Contigo! Novelas, Viviane Araújo falou sobre parceria com Ailton Graça e comemorou nova fase como mãe e profissional

Viviane Araújo retorna às novelas em Volta por Cima, após a maternidade, na pele da autoritária Rosana. Em entrevista à Contigo! Novelas, a atriz falou sobre família, e parceria com o ator Ailton Graça. Confira;

Essa é sua primeira novela após a maternidade. Como se sente?

Eu estava muito a fim de fazer outra novela. Depois que o Joaquim nasceu até fiz alguns trabalhos, mas queria mesmo era voltar a fazer novela. Quando eu recebi o convite para fazer a Rosana, foi uma grande felicidade. Estou aproveitando ao máximo.

Dez anos após a novela Império, você e o Ailton Graça voltam a repetir a parceria. Como é a ligação entre vocês?

Quando recebi o convite para a novela, eu não sabia que o reencontraria. Fiquei sabendo um tempo depois e, nossa, foi maravilhoso! Me senti muito motivada e animada em retomar essa parceria com o Ailton, ele é meu grande amigo e um grande parceiro de cena.

Como define a Rosana, sua personagem?

Rosana é uma leoa, que cuida dos seus com toda força e ela não admite que nada saia do controle. É uma mulher que gosta de se cuidar, que está nos seus 40 e poucos anos, é vaidosa, faz academia e luta por seu bem-estar. Uma ex-rainha de bateria que largou o carnaval para construir sua família, e ela gosta verdadeiramente do Edson. As nossas cenas são muito bem-humoradas, é diversão dentro e fora de cena.

Pelas redes sociais, vemos que você está muito feliz. Como define este momento de sua trajetória?

Eu estou, sim, muito feliz. Posso dizer que eu estou feliz embora a vida tenha vários vieses, vários momentos. Uma hora você pode não estar tão bem, em outra já vai estar melhor. Mas eu me considero, sim, uma pessoa feliz, porque eu tenho minha profissão, tenho a minha família e o meu filho, que é a coisa mais incrível da minha vida.

Quando você está gravando, como fica a saudade do pequeno?

Joaquim é muito fofo, eu morro de saudade! Estou nessa dupla jornada, mas ainda bem que tenho um parceiro que cuida dele quando não estou. O Guilherme sempre me manda fotos.

O Joaquim já te viu na TV?

Sim! Na novela ainda não, mas outro dia assistimos à participação que fiz em um programa. Ele diz: ‘Mamãe!’ É a coisa mais fofa. Acho que ele ainda não tem esse entendimento de que sou artista nem nada, mas é muito bonitinho de ver.

Leia na íntegra na Contigo!