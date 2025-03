Priscila Campos é referência em representação de empresas globais

Em um cenário internacional cada vez mais competitivo, Priscila Campos se destaca como uma das mais respeitadas conselheiras e representantes legais de multinacionais e grandes investidores. À frente do Grupo International, presente em 29 países, ela oferece soluções estratégicas em internacionalização de empresas, governança corporativa, blindagem patrimonial e sucessão empresarial.

Com mais de 20 anos de experiência, Priscila lidera grandes operações administrativas e financeiras, protegendo fortunas e estruturando negócios com segurança jurídica, eficiência tributária e conformidade internacional. Sua atuação vai além da consultoria tradicional: ela representa legalmente fundos de investimento, grupos familiares e multinacionais, assumindo diretamente a responsabilidade por decisões que impactam o mercado global.

Sob sua liderança, o Grupo International já estruturou mais de 3 mil empresas, conectando investidores a oportunidades globais com segurança e visão estratégica. No Brasil, Priscila conduz a entrada de multinacionais com total conformidade, e, no exterior, auxilia empresários brasileiros a expandirem seus negócios para mercados como Estados Unidos, Europa, América Latina e Ásia, com estruturas blindadas e eficientes.

Sua experiência como conselheira em grandes conselhos de administração garante que empresas tomem decisões sólidas, com estratégias de longo prazo e proteção patrimonial. Investidores, CEOs e empresários confiam em Priscila para conduzir processos de expansão internacional, sucessão e reestruturação societária, com soluções sob medida e alto nível de segurança.

Além de sua atuação técnica, Priscila Campos é uma das poucas mulheres a ocupar espaços estratégicos como conselheira e representante legal em multinacionais, sendo reconhecida internacionalmente por sua liderança. Ela defende a diversidade na alta gestão e atua como exemplo de que mulheres podem liderar grandes operações empresariais e proteger fortunas com competência e ética.

"Representar legalmente uma companhia internacional significa muito mais do que assinar documentos: é estar na linha de frente das decisões mais estratégicas e proteger o futuro dessas organizações", afirma Priscila, destacando o peso e o compromisso que o cargo exige.

Seu impacto vai além do mundo corporativo. A atuação de Priscila contribui diretamente para o fortalecimento das economias, ao assegurar que multinacionais e investidores atuem com solidez e responsabilidade, gerando empregos, inovação e desenvolvimento econômico.

Discreta, estratégica e reconhecida por sua capacidade de entregar resultados concretos, Priscila Campos é o nome por trás das decisões mais importantes de grandes fortunas e corporações globais. Em tempos de mudanças e desafios, ela representa uma nova geração de liderança, que une estratégia, inovação e responsabilidade social.