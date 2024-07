Silvero Pereira se despede de Thommy Schiavo: 'Chocado'

Silvero Pereira e Thommy Schiavo fizeram cena memorável no remake da novela Pantanal. Thommy faleceu neste sábado e recebeu homenagem

O ator Silvero Pereira fez questão de homenagear o ator Thommy Schiavo, que faleceu neste sábado, 20, aos 39 anos. Os dois interpretaram um par romântico na reta final do remake da novela Pantanal, da Globo, na qual fizeram Zaquieu e Zoinho.

No último capítulo da novela, os dois personagens trocaram um beijo e emocionaram os telespectadores. Agora, Silvero se despediu do colega de cena com um recado no Instagram. "Thommy, um grande parceiro de cena. Você era sempre muito cuidadoso com todos e sempre disposto a ajudar, a colaborar. Muito triste, chocado com o que aconteceu! Que sua família receba meu forte abraço. Grande amigo e grande colega de profissão", escreveu.

Outro ator do remake de Pantanal, Juliano Cazarré também homenageou Thommy nas redes sociais. "Oh, meu amigo. Descansa em paz. Só os frutos maduros são colhidos. Vou guardar o teu sorriso. E a tua vontade de ver os amigos felizes e sorrindo. Estamos tristes agora. Mas vamos todos sorrir juntos um dia. No céu. Escutando uma moda boa. E você vai cantar pra nós de novo. Afinado e bonito que nem sempre. Deus’teja, Thommy. Deus’teja", disse ele.

Thommy Schiavo faleceu aos 39 anos ao sofrer uma queda de um prédio em Cuiabá. A polícia local informou que ele caiu ao perder o equilíbrio no parapeito do apartamento. "Câmeras do prédio foram verificadas pelos policiais, e as imagens mostraram a dinâmica do momento em que aparece a vítima sentada no andar superior. Depois, se deita no chão por alguns minutos, e, ao se levantar, se desequilibra e o corpo se inclina acima do parapeito, ocasionando a queda. Foi realizada perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao IML de Cuiabá para a realização da perícia", informaram fontes da polícia ao jornal O Globo.

Irmã de Thommy Schiavo se pronuncia

Irmã do ator Thommy Schiavo, Thayná Schiavo comoveu ao escrever um recado nas redes sociais sobre a morte do irmão. Em um post no Instagram, ela lamentou a partida precoce do artista, que faleceu em decorrência de uma queda de um prédio em Cuiabá aos 39 anos.

"Quanta dor, quanta bordoada da vida em pouco tempo eu levei... Sem espaço de tempo, perdi você.

Parece que arrancaram meu coração com as mãos, sinto como se eu estivesse levando facadas dentro do meu peito! Quanta dor, meu amor, meu irmão. Eu sei que essa dor nunca vai passar, mas eu vou ter que aprender a conviver com ela. E eu sei que vai ter dias que eu vou chorar, outros vou ser forte, em outros vou me pegar escrevendo em suas fotos, mandando mensagem no seu whatsapp, no seu direct , tudo pra buscar meios de me confortar. Que Deus nos conforte, seguir sangrando, e jamais esquecer de você. Eu te amo além da vida, eu te amo além do amor", disse ela.

Então, a irmã dele mandou um recado para a sobrinha, filha de Thommy. "Lara, pedaço do meu amor na terra! A tia ama você. Meu eterno Thommy, luto pelo meu irmão. Eu juro, por mim mesma por Deus por meus pais, vou te amar... Eu juro, esse amor não acaba jamais. Vou te amar... É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração... Eu juro. Seguirei cantando, te amando, te lembrando, orando, e clamando a Deus pra me ajudar", finalizou.