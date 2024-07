Irmã de Thommy Schiavo, de Pantanal, comove após morte dele: 'Quanta dor'

Irmã de Thommy Schiavo, ator do remake de Pantanal, lamentou a morte do artista: 'Parece que arrancaram meu coração com as mãos'

Irmã do ator Thommy Schiavo, Thayná Schiavo comoveu ao escrever um recado nas redes sociais sobre a morte do irmão. Em um post no Instagram, ela lamentou a partida precoce do artista, que faleceu em decorrência de uma queda de um prédio em Cuiabá aos 39 anos.

"Quanta dor, quanta bordoada da vida em pouco tempo eu levei... Sem espaço de tempo, perdi você.

Parece que arrancaram meu coração com as mãos, sinto como se eu estivesse levando facadas dentro do meu peito! Quanta dor, meu amor, meu irmão. Eu sei que essa dor nunca vai passar, mas eu vou ter que aprender a conviver com ela. E eu sei que vai ter dias que eu vou chorar, outros vou ser forte, em outros vou me pegar escrevendo em suas fotos, mandando mensagem no seu whatsapp, no seu direct , tudo pra buscar meios de me confortar. Que Deus nos conforte, seguir sangrando, e jamais esquecer de você. Eu te amo além da vida, eu te amo além do amor", disse ela.

Então, a irmã dele mandou um recado para a sobrinha, filha de Thommy. "Lara, pedaço do meu amor na terra! A tia ama você. Meu eterno Thommy, luto pelo meu irmão. Eu juro, por mim mesma por Deus por meus pais, vou te amar... Eu juro, esse amor não acaba jamais. Vou te amar... É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração... Eu juro. Seguirei cantando, te amando, te lembrando, orando, e clamando a Deus pra me ajudar", finalizou.

Quem foi Thommy Schiavo?

Thommy Schiavo nasceu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e se mudou para o Rio de Janeiro para estudar artes cênicas em 2004. Ele tinha uma forte ligação com a natureza. “Minha família sempre teve sítio, fazenda. Desde criança, comecei a andar a cavalo, tive provas de laço. Também sempre gostei de arte e tinha o sonho de ser ator”, disse ele no programa Mais Você.

Durante sua carreira, ele teve personagens em algumas produções da Globo, como Por Toda a Minha Vida, de 2007, Paraíso, de 2009, Escrito Nas Estrelas, de 2010, Cordel Encantado, de 2011, Gabriela, de 2012, A Teia, de 2013, Império, de 2014, Além do Tempo, de 2015, Espelho da Vida, de 2018, e Pantanal, de 2021. O seu próximo trabalho seria na novela Guerreiros do Sol, próxima trama do Globoplay, na qual interpretaria um policial.