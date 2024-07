Morte de Thommy Schiavo: a declaração emocionante dele para a filha

Thommy Schiavo faleceu aos 39 anos de idade e deixou uma filha, que tinha apenas um ano de idade. Relembre a declaração emocionante dele para a herdeira

A morte do ator Thommy Schiavo comoveu os fãs da teledramaturgia brasileira neste sábado, 20. O falecimento dele aos 39 anos de idade foi anunciado pelo amigo e ator Leandro Lima, com quem ele atuou no remake da novela Pantanal. Em meio ao luto, um post feito por Thommy no Instagram há alguns meses chamou a atenção: a celebração pelo nascimento da filha.

Thommy era pai de Lara, de 1 ano e 1 mês, fruto do casamento com a maquiadora Angra Monaliza. O nascimento da menina foi em junho de 2023 e ele fez questão de marcar esta realização em sua vida com uma homenagem nas redes sociais.

Em seu post, o artista falou sobre a alegria de celebrar o nascimento da filha. Relembre o que ele escreveu: "Como já disse aqui nao sou muito bom com as palavras! Hoje é o coração falando e essa é uma postagem pra você, filha! Dia 23 de outubro 2022, foi o dia que eu e sua mãe tivemos a certeza que você estava a caminho! Só eu e ela sabemos o quanto esperávamos essa confirmação! Um dia nós te contaremos como nossa história começou filha! Num piscar de olhos você chegou, dia 22 de junho 2023, como seu pai imaginou e sentiu! Filha, você tem 3 irmãos maravilhosos que já te amam e te cuidam! Duas famílias que sempre estarão ao seu lado pra te aconselhar, encaminhar e te guiar, pelo lado do amor!", disse ele.

E completou: "O seu nome LARA é o que você representa pra nós, AMOR, RESPEITO, E FAMÍLIA! Você tem uma mãe única, guerreira, amorosa e que fará tudo por ti! Você tem um pai que vai te amar e te cuidar pra sempre! Me perdoe se eu errar, pois você é a minha mudança e mudar sempre é difícil! Essa postagem hoje não é feita apenas de palavras e sim de sentimento! O dia que você estiver grande, ler, você vai entender tudo que seu pai tá escrevendo! Obrigado minha família, por tudo que já fizeram e fazem por mim! Parabéns aos avós @horacioramos @meirelararamos @caseirosdaclaudinha

Gratidão família LARA! @angramonalizamakeup não tenho palavras pra te agradecer! Mais nós sabemos! Gratidão pela família! TE AMO, TE VIVO!Obrigado a todos amigos colegas e conhecidos! O amor e o bem, é sempre bem vindo! não tenho palavras, Apenas, Gratidão, Gratidão, Gratidão!".

Relembre os posts de Thommy Schiavo sobre a filha:

