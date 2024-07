Causa da morte de Thommy Schiavo, de Pantanal, é revelada pela polícia

Polícia revela detalhes sobre como foi o acidente que levou à morte do ator Thommy Schiavo, que faleceu aos 39 anos após atuar na novela 'Pantanal'

A causa da morte do atorThommy Schiavo, de 39 anos, que atuou no remake de Pantanal, foi revelada na tarde deste sábado, 20. De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, ele faleceu em decorrência de um acidente no prédio onde morava. Ele caiu de uma altura de cerca de quatro metros e não resistiu.

Os detalhes sobre a morte foram revelados pela Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP) ao jornal. A polícia informou que foi acionada durante a manhã deste sábado para ir até um prédio de dois andares e encontrou um homem caído no piso inferior e sem ferimentos externos.

"Câmeras do prédio foram verificadas pelos policiais, e as imagens mostraram a dinâmica do momento em que aparece a vítima sentada no andar superior. Depois, se deita no chão por alguns minutos, e, ao se levantar, se desequilibra e o corpo se inclina acima do parapeito, ocasionando a queda. Foi realizada perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao IML de Cuiabá para a realização da perícia", informaram ao jornal.

O ator Leandro Lima, que foi o primeiro a anunciar a morte de Thommy, também comentou sobre a causa da morte do ator em contato com o Jornal O Globo. "Eu não sei muito, as coisas estão meio escuras ainda. A gente só recebeu a notícia dos parentes dele. Me disseram que foi um acidente, caiu de um prédio, em Cuiabá, mas não sabemos muito mais do que isso", afirmou.

A morte de Schiavo foi confirmada por sua equipe de comunicação por meio de um comunicado nas redes sociais. "Com muita tristeza que confirmamos o falecimento de Thommy Schiavo, ator talentoso que também fazia parte do nosso escritório e juntos vínhamos desenhando uma linda carreira e infelizmente nos deixa precocemente. Thommy, seu talento e sua obra e sua história farão parte das nossas histórias! Obrigado Thommy!", informou o empresário Caíco de Queiroz.

O artista deixou a esposa, Angra Monaliza, e a filha, Lara, de 1 ano. Ele ficou conhecido por interpretar o personagem Zoinho no remake da novela Pantanal, da Globo.

Quem foi Thommy Schiavo?

Thommy Schiavo nasceu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e se mudou para o Rio de Janeiro para estudar artes cênicas em 2004. Ele tinha uma forte ligação com a natureza. “Minha família sempre teve sítio, fazenda. Desde criança, comecei a andar a cavalo, tive provas de laço. Também sempre gostei de arte e tinha o sonho de ser ator”, disse ele no programa Mais Você.

Durante sua carreira, ele teve personagens em algumas produções da Globo, como Por Toda a Minha Vida, de 2007, Paraíso, de 2009, Escrito Nas Estrelas, de 2010, Cordel Encantado, de 2011, Gabriela, de 2012, A Teia, de 2013, Império, de 2014, Além do Tempo, de 2015, Espelho da Vida, de 2018, e Pantanal, de 2021. O seu próximo trabalho seria na novela Guerreiros do Sol, próxima trama do Globoplay, na qual interpretaria um policial.