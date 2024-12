Leo Bittencourt marca presença em novela e faz confissão: 'Nisso que estou focado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Leo Bittencourt fala sobre personagem em 'Mania de Você' e celebra conquistas ao longo da carreira

Leo Bittencourt (30) é uma das novidades em Mania de Você, atual novela das nove da Globo. Na trama, ele interpreta Rhodes, amigo da personagem principal, Viola, interpretada por Gabz (25). Em entrevista à CARAS Brasil, o artista vibra com a escalação e confessa sobre jornada na arte: "A carreira do ator é feita de ciclos".

Bittencourt relembra que estava finalizando às filmagens de um longa-metragem em São Paulo quando foi convidado para integrar o elenco da novela das nove, Mania de Você. O ator revela que no começo conciliou os dois projetos.

"Conciliei o fim das gravações lá com o início da novela, trabalhei nas minhas folgas e cheguei a ficar 29h acordado para dar conta de filmar tudo. Estar em uma novela das 21h é uma grande oportunidade de mostrar meu trabalho para mais pessoas, além do público já consolidado no streaming", declara.

Leo é um dos novos atores que vem chamando atenção no cenário da atuação, onde foi destaque na série Rensga Hits! e também na sequência dos três filmes que retratam a história de Suzane von Richthofen, no Prime Video. O ator celebra as conquistas na carreira.

"Sou muito grato a tudo que vem acontecendo. A carreira do ator é feita de ciclos e trabalho para que os hiatos cada vez mais sejam menores. Acredito que a oportunidade de estar em uma novela das 21h, escrita por João Emanuel Carneiro, é um privilégio que conquistei através de todos esses anos de trabalho", avalia.

'EM CONSTANTE DESENVOLVIMENTO'

Leo Bittencourt confidencia o que tem mais chamado sua atenção com esse personagem: "Rhodes é um cara de origem humilde, teve uma infância conturbada, cometendo crimes e ao ser adotado pelo Marcel teve sua vida salva".

"Sua personalidade é definida em tentar repassar esse senso de justiça e acreditando que todos têm direito a uma segunda chance. Por se tratar de uma obra aberta, o personagem está em constante desenvolvimento e vou jogando junto com ele. Esse processo de adaptação faz parte de estar em uma novela", afirma.

Os últimos índices de audiência da novela Mania de Você são considerados baixos para a faixa do horário nobre da Globo, mas apresenta bastante repercussão nas redes sociais. Leo Bittencourt afirma que está bastante focado em seu personagem e, nas mensagens que vem recebendo, o feedback do público é positivo.

"Fico feliz com a recepção do público. Muita gente que me acompanha tem mandando mensagens falando que me ver na novela é um orgulho. No mais estou envolvido com o personagem, falamos sobre as glórias desse momento, mas também exige muita concentração. Levo todos meus trabalhos com essa dedicação e é nisso que estou focado", finaliza o ator Leo Bittencourt.

