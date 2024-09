Leo Bittencourt se desafia com personagem em Rensga Hits!: 'Outro nível '

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Leo Bittencourt dá mais detalhes de sua estreia em 'Rensga Hits' e adianta sobre seu personagem na série

A segunda temporada de Rensga Hits!, chega ao catálogo do Globoplay na próxima quinta-feira, 26. E Leo Bittencourt (30) é uma das novidades no elenco. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator adianta novidades da série e confessa que se desafiou na carreira ao escolher dar vida a esse personagem: "Outro nível".

Na próxima temporada de Rensga Hits!, Leo será Cauã, um produtor musical que acaba se envolvendo amorosamente com Raíssa (Alice Wegmann). Para dar vida a esse personagem, o ator precisou se desafiar ao mostrar todo seu talento na música.

"Existem vários desafios na carreira do ator. Temos oportunidade em vários trabalhos de poder fazer coisas que a gente não faz na nossa vida e, especialmente, nesse trabalho em Resnga, tive contato com instrumentos musicais que não tocava como violão e teclado, e por isso tive aulas para aprender. Cauã é um produtor musical, então é necessário esse domínio e compreensão do ritmo e noção sobre produção musical", revela.

O ator menciona que tem uma certa familiaridade com a música, mas que é apenas um hobby e isso é totalmente diferente no campo profissional: "Tem uma outra demanda. Sou bem tímido de cantar na vida e profissionalmente foi legal desenvolver o canto num outro nível".

'QUEBRAR ESSAS OBVIEDADE'

Rensga Hits! é uma série sobre mulheres independentes que sonham por uma carreira musical. Por conta da temática, o elenco apresenta grandes nomes da atuação. Léo avalia como foi integrar esse time e comenta sobre a narrativa da história ser apresentada pelo ponto de vista feminino, o que para ele é uma grande conquista.

"Acho muito interessante para o gênero ter esse protagonismo ocupado por elas, porque talvez se fosse a mesma história contando num ponto de vista masculino seria uma repetição de coisas que a gente já viu por aí. É muito legal quebrar essa obviedade colocando a mulher no lugar no qual ela pode desempenhar o mesmo papel, fazer o que quiser, ter esses sonhos, as grandes estrelas da música na história são elas. E isso é realidade!", declara.

Sobre o título de galã da série, Leo Bittencourt afirma que encara seu personagem além do visual e que sua beleza está focada mais no caráter e nas atitudes de Cauã. Esses foram os pontos que mais se atentou para dar vida ao produtor musical.

"É uma coisa que acontece naturalmente, porque Cauã é um personagem que chega nesse ambiente com muito respeito [...] Cauã chega com esse respeito e escuta. Então, naturalmente, ele se torna o cara legal", avalia.

"Acho que o galã, para além da estética, está nas atitudes também. E é aí que construo mais o personagem. Não fico preocupado com o visual. Acho que a beleza tá no caráter e nas atitudes do Cauã", finaliza Leo Bittencourt.

