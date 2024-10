Mariana Ximenes mostra que está atenta à repercussão do público e opina sobre a baixa audiência ‘Mania de Você’, da Globo

Recentemente, Mariana Ximenes se pronunciou sobre a baixa audiência e defendeu a novela ‘Mania de Você', que ainda não conquistou o público da Globo. Segundo a intérprete de ‘Isis’ na trama, o público está passando por um "estranhamento" em relação à nova narrativa, mas acredita que, em breve, a produção se tornará um sucesso.

Em entrevista à Veja Rio, Mariana, que já trabalhou com o autor João Emanuel Carneiro em outros projetos, como ‘Passione’, comentou sobre os desafios que o público enfrenta para se adaptar à nova narrativa. Ela afirmou que, assim como a novela polêmica que protagonizou com Tony Ramos, essa fase de estranhamento deve passar em breve.

Mariana também ressaltou que a audiência é sempre um tópico de discussão entre a equipe e que todos estão atentos à repercussão do público nos bastidores da emissora “A gente sempre teve grupos de discussão na Globo e buscou ouvir muito o público. Mas está no início ainda”, a artista afirmou que ainda é cedo e a novela deve cair no gosto do público.

“Eu me lembro que A Favorita também causou um pouco de estranhamento no começo e depois deslanchou total. O João Emanuel tem uma genialidade que, às vezes, o telespectador precisa de um tempo para assimila”, a atriz elogiou o trabalho do autor, que foi responsável por tramas de sucessos, como ‘Avenida Brasil’ e ‘Todas as Flores’.

Além disso, Ximenes ainda revelou sua opinião sobre o gênero e revelou acreditar que as novelas não devem perder a popularidade tão cedo: “Esse formato tem força ainda pelo hábito, por ser um reflexo da nossa sociedade, por oferecer uma linguagem mais acessível, por apresentar personagens muito humanos”, disse a famosa.

“Embora a Ísis seja uma humana bem deturpada, com quem, aliás, estou me divertindo. A novela ainda tem seu lugar, mexe com o coração dos brasileiros”, Mariana refletiu sobre a personagem, que faz sucesso nas ruas: “Com a novela, a gente sente um retorno imediato”, ela disse que é abordada por onde passa e recebe muitos elogios sobre a trama.

Mariana Ximenes revela que espacate viral não estava no roteiro:

Após a exibição do episódio de terça-feira, 22, de 'Mania de Você', o nome de Mariana Ximenes tomou conta das redes sociais. A atriz chamou atenção ao protagonizar uma cena marcante, na qual Ísis, sua personagem na novela, faz uma dança sensual. Em entrevista ao jornal O Globo, a artista contou que o espacate que viralizou foi improvisado.

