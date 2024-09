Gabz, protagonista de Mania de Você, relembra memórias com a família ao mostrar lado culinário

A CARAS Brasil teve acesso exclusivo ao próximo tutorial do Receitas, da Globo; a atriz Gabz abre sua intimidade ao falar de família e gastronomia

A gastronomia é parte importante da trama da amizade entre Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), personagens da nova novela das nove Mania de Você, que estreou na última segunda-feira, 9. A protagonista relembra memórias com sua família ao mostrar todo seu talento culinário com um prato afetivo.

Gabz mostra que a sua intimidade com a gastronomia vai muito além da ficção e ensina um prato com valor afetivo para ela: polenta cremosa com queijo gorgonzola e espinafre, acompanhada de carne-seca desfiada.

Durante o passo a passo, a jovem artista, que também é cantora, conta que o amor pelas panelas vem de várias gerações. “Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe e a minha avó, que sempre cozinharam muito bem. Eu chego com essas receitas diferentes e minha família é mais tradicional”, revela a atriz, em bate-papo com o Receitas, produto digital de gastronomia da Globo.

Habilidosa como a sua personagem, Gabz conta ainda que gosta de inovar nos preparos, inclusive na sua versão da polenta. “Tem gente que vai chamar de angu, outros vão dizer que é polenta. Mas o importante aqui é fazer, não é criar polêmica. Porque polêmica mesmo eu criei com a minha avó, quando resolvi meter o bedelho na receita dela e colocar um ingrediente a mais, o queijo gorgonzola. Mas eu vou dizer para vocês que ficou muito bom e que ela gostou, viu?”, declara.

A atriz fala sobre esse e outros assuntos no Receitas, o produto digital de gastronomia da Globo que vai ao ar na próxima quarta-feira, 11.

'ESPERAVA UM POUCO'

Depois de fascinar João Emanuel Carneiro (54) em seu teste, Gabzgarantiu o papel da chef Viola, protagonista da trama. “Quando veio a oportunidade fiquei extasiada, porque não esperava tanto, mas, ao mesmo tempo, esperava um pouco, porque quando a gente batalha muito, acredita, tem fé e se esforça, as coisas acabam vindo”, disse a atriz, que pela primeira vez encabeça o elenco de um folhetim.

