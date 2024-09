Lúcia Veríssimo elege melhor atriz da nova geração: 'Considero a melhor'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com a atriz Lúcia Veríssimo que adianta sobre 'Rensga Hits' e elogia colega de elenco

Lúcia Veríssimo (66) aguarda ansiosa a estreia da segunda temporada de Rensga Hits!, que chega ao catálogo do Globoplay na próxima quinta-feira, 26. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da nova fase da trama e conversou com a atriz; ela adianta novidades de sua personagem na série e elege a melhor atriz da nova geração: "Considero a melhor".

Em Rensga Hits!, Lúcia Veríssimo interpreta Maria Abadia, também conhecida como Badi, uma mulher do interior que foi abandonada grávida por seu companheiro. A atriz tem uma relação de longa data com a música.

"Eu venho de uma família de músicos, meu pai e toda a família dele, meus avós, todos ligados na música, mas o meu pai foi responsável pelo lançamento da Bossa Nova, uma coisa completamente diferente desse universo [sertanejo]", declara.

A atriz confessa que tem uma relação com o mundo da música sertaneja, por conta de ser fazendeira, mas afirma que é muito diferente do retratado em Rensga Hits, que é um sertanejo mais urbano, diferente da realidade rural.

"O universo sertanejo que eu visto é outro, o sertanejo que eu fazia parte era rural. Esse sertanejo é mais urbano, eles vivem na cidade, uma música que fala sobre a cidade. Uma história completamente diferente do sertanejo do campo, que fala de plantio, de chuva. Eu sou desse universo!", complementa.

Na trama, Lúcia Veríssimo é mãe de Alice Wegmann (28), ela reforça sua parceria com a jovem e elege ela como a melhor atriz de sua geração: "E tem um outro aspecto que Rensga me trouxe que foi conviver com essas pessoas da nova geração".

"E ter o imenso prazer de ser mãe de quem eu considero a melhor atriz da geração dela: Alice Wegmann! Eu fiquei emocionadíssima, porque a maneira como essa menina mergulha [em cena], a profundidade dela e as nossas conversas, eu fiquei o tempo inteiro observando a forma linda como ela lida com a profissão dela. Foi um grande prazer", finaliza Lúcia Veríssimo.

