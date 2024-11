Em Mania de Você, Bukassa Kabengele detalha relação com Gabz: 'Compartilhamos'

Em entrevista à Revista CARAS, Bukassa Kabengele, de Mania de Você, se diverte ao falar sobre a parceria com a atriz Gabz

No ar como em Mania de Você, Bukassa Kabengele (54) celebra repetir pela terceira vez a parceria com Gabz(25). Na trama global, a atriz dá vida a Viola, filha de Marcel —papel encarnado pelo artista. Em entrevista à Revista CARAS, o também músico detalha a relação com a jovem.

"Já podemos pedir música no Fantástico!", se diverte Bukassa Kabengele , ao falar que interpreta pai de Gabz pela terceira vez na ficção. "É muito bom fazer parte de um projeto de tamanha excelência. Investimos numa relação de afeto e amizade entre pai e filha."

"Tenho um grande carinho e admiração pela Gabz, uma jovem e excelente atriz. A nossa relação é de muito respeito, admiração mútua, parceria e confiança. Compartilhamos visões de mundo no que se refere à negritude e valores culturais", acrescenta o ator.

Nascido na Bélgica, Bukassa se mudou com a família para o Congo, onde permaneceu até os 10 anos de idade, antes de se mudar de vez para o Brasil. Agora, ele se divide entre a atuação e a música, sua outra grande paixão, nos trabalhos artísticos.

"Costumo dizer que nasci com uma alma de artista. Ainda no Congo, já dançava desde criança. No Brasil, desenhei dos 10 aos 16 anos, mas a música me fisgou logo. Eu comecei tocando violão aos 13 anos e, aos 16, já estava trabalhando profissionalmente", relembra. O ator já chegou a se apresentar cantando e dançando ao lado de grandes ícones como Marisa Monte (57) e Elba Ramalho (73).

