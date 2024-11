José Loreto se despede de No Rancho Fundo: 'Fui feliz demais'

O ator José Loreto, que interpretou Marcelo Gouveia, se despediu da novela 'No Rancho Fundo', que chegou ao fim nesta sexta-feira, 1º

Nesta sexta-feira, 1º, foi ao ar o último capítulo da novela das seis, 'No Rancho Fundo', da Globo, e o ator José Loretousou as redes sociais para se despedir do folhetim e de seu personagem, Marcelo Gouveia.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou algumas fotos dos bastidores da novela e se mostrou grato por ter participado da obra ao lado de grandes atores. "Não tenho palavras para agradecer essa novela e os envolvidos!!!", começou.

"Fui feliz demais e assim continuarei graças aos aprendizados e momentos que vivi com vocês!! Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado… eternamente obrigado!", finalizou Loreto.

Os fãs reagiram nos comentários. "Que novela maravilhosa", disse uma seguidora. "Amei o final", confessou outra. "Que novela Zé… parabéns, terei saudades!", confessou uma fã. "Novela perfeita do início ao fim... faz tempo que não assitia uma novela boa igual No Rancho Fundo", afirmou mais uma.

Vale lembrar que na próxima segunda-feira, 4, estreia a nova novela das seis, 'Garota do Momento', que terá Maisa Silva no elenco.

Confira:

José Loreto mostra momentos divertidos ao lado da filha e amigos

O ator José Loreto curtiu o sábado, 26, em ótimas companhias! O artista aproveitou o dia de folga e seguiu para a serra com a filha, Bella, de 6 anos, e a equipe de seu restaurante de comida japonesa, localizado no Rio de Janeiro.

Em seu Instagram oficial, José Loreto abriu o álbum de fotos dos momentos descontraídos com a herdeira e os amigos. Em meio aos cliques, o famoso aparece brincando com a pequena Bella. A menina é fruto de seu antigo casamento com a atriz Débora Nascimento. Loreto e os colegas ainda realizaram um churrasco e uma festinha de Halloween, com direito a maquiagem e fantasia para as crianças. Confira!

